Wegen mutmasslichen Amtsmissbrauchs – Gericht bestätigt Anklage gegen Serben-Führer Dodik

Das Gericht von Bosnien-Herzegowina hat einer Anklage gegen den Präsidenten des serbischen Landesteils, Milorad Dodik, wegen mutmasslichen Amtsmissbrauchs stattgegeben. Das berichteten bosnische Medien am Montag. Damit kann der nationalistische Politiker vor Gericht gestellt werden.

Ukrainischer Geheimdienst: Russland hält noch maximal ein Jahr durch

«Langsam, aber sicher» komme die ukrainische Gegenoffensive voran, sagt Geheimdienstchef Budanow. Russland werde kein Jahr mehr aushalten.

Der Chef des ukrainischen Militärnachrichtendienstes HUR glaubt, dass Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht länger als ein weiteres Jahr durchhalten wird. «Ich bin nicht der Meinung, dass dies ein langfristiger Kampf sein wird», sagte Generalleutnant Kyrylo Budanow laut einem Bericht des US-Nachrichtenportals «Newsweek» auf dem «Yalta European Strategy»-Kongress (YES) am Samstag in Kiew.