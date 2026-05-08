Zum Star Wars Day am 4. Mai sendet US-Präsident Trump jährlich Glückwünsche. Dafür erstellt er gerne KI-Bilder. Oben das Bild vom 4. Mai 2025 mit einem auffällig roten Sith-Lichtschwert. Bild: x / @whitehouse

Trump-Regierung und Luke-Skywalker-Schauspieler Mark Hamill zoffen sich online

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Der Schauspieler Mark Hamill steht nach einem Social-Media-Beitrag zu Donald Trump im Mittelpunkt einer politischen Kontroverse. Auslöser ist ein KI-generiertes Bild, das Hamill auf der Plattform Bluesky veröffentlichte und das Trump in einem offenen Grab zeigt.

Auf dem Bild ist US-Präsident Donald Trump neben einem Grabstein mit der Aufschrift «Donald J. Trump 1946–2024» sowie dem Kommentar «If only–», zu Deutsch «Wenn nur–», zu sehen.

Mark Hamill als Jedi Luke Skywalker in «Star Wars Episode V: Das Imperium schlägt zurück». Bild: AP Lucasfilm Ltd.

Weiter schrieb Hamill im Beitrag, Trump solle lange genug leben, um seine «unvermeidbare, verheerende Niederlage in den Midterms mitzuerleben, für seine beispiellose Korruption zur Rechenschaft gezogen sowie für seine unzähligen Verbrechen impeached, verurteilt und gedemütigt zu werden».

Zudem sagte Hamill, Trump solle lange genug leben, um mitzuerleben, wie er in den Geschichtsbüchern für alle Zeiten in Ungnade fallen werde. Kurz nach der Veröffentlichung wurde der Beitrag wieder gelöscht.

Das Weisse Haus reagierte öffentlich auf den Beitrag und bezeichnete Hamill in einer Stellungnahme auf X als «krankes Individuum». In derselben Mitteilung wird ihm vorgeworfen, mit solchen Darstellungen eine problematische Rhetorik zu verbreiten, die politische Gewalt begünstigen könne.

Hamill veröffentlichte daraufhin eine Klarstellung. Er erklärte, dass seine ursprüngliche Formulierung missverstanden worden sei, und bedauerte, wenn das Bild als unangemessen empfunden wurde. Gleichzeitig hielt er an seiner politischen Kritik an Trump fest.

Accurate Edit for Clarity: "He should live long enough to... be held accountable for his... crimes." Actually, I was wishing him the opposite of dead, but apologize if you found the image inappropriate. 💙-mh



[image or embed] — Mark Hamill (@markhamillofficial.bsky.social) May 7, 2026 at 21:11

Hamill wiederholte, er habe Trump das Gegenteil von Tod gewünscht, dieser solle lange genug leben, um nach einer möglichen politischen Niederlage und rechtlichen Konsequenzen für sein Handeln zur Verantwortung gezogen zu werden.

Mark Hamill spielte in diversen «Star Wars»-Filmen die Rolle von Luke Skywalker und erlangte damit weltweite Berühmtheit. Der mittlerweile 75-Jährige ist auch politisch aktiv. Neben Kritik an Donald Trump sprach er sich etwa auch für Unterstützung für die Ukraine aus. (ear)