Mutmasslicher Schweizer Drogenboss in Kolumbien festgenommen

12.01.2026, 10:0712.01.2026, 10:07

Die nationale Polizei in Kolumbien hat einen mutmasslichen Schweizer Drogenhändler verhaftet. Ihm wird von den Behörden vorgeworfen, eine grosse Rolle in kriminellen Organisationen gespielt zu haben. Dies berichtet «20 Minuten».

Verhaftung schweizer Drogenboss in Kolumbien
Der Schweizer soll mehrere Identitäten und Ausweispapiere genutzt haben, um den Behörden nicht aufzufallen.Bild: policia nationale

V. G. sei zuvor auch von der Internationalen kriminalpolizeilichen Organisation (Interpol) gesucht worden.

Laut einer argentinischen Zeitung wurde der Mann in der Küstenstadt Santa Marta verhaftet. Dies, nachdem er sechs Monate von der Polizei überwacht worden war. In der Küstenstadt soll er sich laut den Ermitteln unter einer falschen Identität versteckt haben.

In Kolumbien soll er sich unter dem Namen Arsen Xhuti Zuluaga als albanischer Staatsbürger ausgegeben haben. Gemäss der kolumbianischen Nationalpolizei hatte der Schweizer Staatsbürger auch griechische, spanische und belgische Ausweise.

Verhaftung schweizer Drogenboss in Kolumbien
Nun droht ihm die Abschiebung nach Spanien.Bild: policia nationale

Innert krimineller Vereinigungen soll der mutmassliche Täter die Planung geheimer Labore zur Drogenherstellung in der Provinz Valencia in Spanien zuständig gewesen sein. Aus diesen Gründen könnte der Verhaftete künftig nach Spanien ausgeliefert werden. (nib)

