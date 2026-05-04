Iran soll US-Kriegsschiff angegriffen haben ++ Hisbollah: «Es gibt keine Waffenruhe»

Gemäss der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Fars soll der Iran in der Strasse von Hormus ein US-Kriegsschiff angegriffen haben. Gemäss Medienberichten soll es von zwei Raketen getroffen worden sein. Der Iran hatte bereits damit gedroht, amerikanische Schiffe anzugreifen, sollten diese die Blockade ignorieren.
Wie die Nachrichtenagentur berichtet, wollen iranische Streitkräfte US-Verbände daran gehindert haben, in die Strasse von Hormus einzufahren. Durch Warnungen seien die «feindlichen Zerstörer» an der Einfahrt gehindert worden.
Die Nachrichtenagentur Tasnim kündigte an, zeitnah nähere Details zu berichten. Unabhängig konnten die Angaben nicht überprüft werden. Von US-Seite gab es zu den angeblichen Vorfällen keine Angaben. (vro/sda)
Wie die Nachrichtenagentur berichtet, wollen iranische Streitkräfte US-Verbände daran gehindert haben, in die Strasse von Hormus einzufahren. Durch Warnungen seien die «feindlichen Zerstörer» an der Einfahrt gehindert worden.
Die Nachrichtenagentur Tasnim kündigte an, zeitnah nähere Details zu berichten. Unabhängig konnten die Angaben nicht überprüft werden. Von US-Seite gab es zu den angeblichen Vorfällen keine Angaben. (vro/sda)