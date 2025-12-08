bedeckt, wenig Regen
Erneut drei Tote durch Riesenwelle auf Teneriffa

Auf Teneriffa hat es durch eine Riesenwelle drei Tote und drei Verletzte gegeben.
08.12.2025, 04:1408.12.2025, 04:14

Bei dem Zwischenfall an einem Naturschwimmbecken im Westen der spanischen Urlauberinsel wurden mehrere Menschen ins Meer gerissen, wie der Notdienst der Kanarischen Inseln mitteilte. Eine als vermisst gemeldete Person werde ausserdem gesucht.

los gigantes tenerife teneriffa
Auf den kanarischen Inseln treten immer wieder plötzliche Riesenwellen auf, auch in Touristenregionen wie Los Gigantes aus Teneriffa. (Archivbild)Bild: imago

Bei den bestätigten Todesopfern handelt es sich den Behördenangaben zufolge um zwei Männer und eine Frau. Einer der Männer sei 35 Jahre alt gewesen, die Frau 55. Das Alter des dritten Opfers ist bislang nicht bekannt. Nähere Details zu den Identitäten wurden vorerst nicht genannt.

Die Behörden hatten gewarnt

Eine Frau habe bei dem Vorfall an den Klippen von Los Gigantes in der Region Santiago del Teide einen Herzstillstand erlitten. Sie sei aber von Sanitätern gerettet und per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Laut Medien konnten mehrere Personen, die von den Wassermassen mitgerissen worden waren, aus eigener Kraft wieder an Land gelangen. Der staatliche Fernseh-Sender RTVE berichtete, die Behörden der Kanaren hätten am Sonntag rechtzeitig vor hohen Wellen gewarnt.

Erst vor etwa einem Monat, am 8. November, hatten mehrere Riesenwellen auf Teneriffa zahlreiche Menschen ins Meer gespült – darunter auch viele Touristen, vor allem aus Frankreich. Bei den verschiedenen Zwischenfällen an den Küsten kamen damals drei Menschen ums Leben. Insgesamt 15 wurden verletzt. (sda/dpa)

Insgesamt 3 Tote durch Riesenwellen auf Teneriffa
