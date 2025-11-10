Nebel
Insgesamt 3 Tote durch Riesenwellen auf Teneriffa

Insgesamt 3 Tote durch Riesenwellen auf Teneriffa

Auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa sind am Wochenende drei Menschen durch Riesenwellen ums Leben gekommen.
10.11.2025, 04:2310.11.2025, 04:23

Die Vorfälle ereigneten sich nach Angaben der Rettungskräfte am Samstag an drei verschiedenen Orten der Kanaren-Insel.

Auf einer Hafenmole in Puerto de la Cruz im Norden wurden zehn Menschen von einer riesigen Welle ins Meer gerissen. Polizisten und Passanten retteten die Gruppe an Land, eine Frau erlitt jedoch einen Herzstillstand und starb. Drei weitere Mitglieder der Gruppe wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, die übrigen erlitten leichtere Verletzungen.

waves tenerife
Die Riesenwellen überraschten Menschen am Strand.Bild: x

An einem Strand im nördlichen Ort La Guancha wurde ein Mann per Helikopter geborgen, nachdem er ins Meer gestürzt war. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Am Strand von El Cabezo im Süden der Insel wurde ein im Wasser treibender Mann entdeckt und an Land gebracht. Rettungsschwimmer und Sanitäter versuchten vergeblich, ihn wiederzubeleben.

Auf den kanarischen Inseln galt am Wochenende eine Unwetterwarnung für die Küstengebiete. Die Behörden riefen die Menschen auf, Uferwege und Strände zu meiden und den Anweisungen der Rettungsschwimmer Folge zu leisten. Die Kanarischen Inseln liegen westlich von Afrika im Atlantik. Die See in der Region ist häufig rau. (sda/afp)

