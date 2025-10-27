bedeckt
DE | FR
burger
International
Sport

Ex-NFL-Star Nick Mangold mit 41 Jahren verstorben

FILE - New York Jets center Nick Mangold, left, sits on the bench before an NFL preseason football game against the Washington Redskins, Friday, Aug. 19, 2016, in Landover, Md. (AP Photo/Mark Tenally, ...
Nick Mangold starb an einer Nierenerkrankung.Bild: keystone

«Ich dachte, ich hätte mehr Zeit»: Ex-NFL-Star Nick Mangold mit 41 Jahren verstorben

Er gehört bei den New York Jets zu den Vereinslegenden. Nun ist Nick Mangold gestorben. Erst vor wenigen Tagen hatte er noch einen Aufruf gepostet.
27.10.2025, 03:4527.10.2025, 03:45
David Digili / t-online
Ein Artikel von
t-online

Nick Mangold, früherer Center der New York Jets, ist tot. Der langjährige NFL-Profi starb im Alter von 41 Jahren an den Folgen einer Nierenerkrankung. Das teilte sein früherer Klub am Sonntag mit.

Mangold spielte von 2006 bis 2017 für die Jets und wurde siebenmal in den Pro Bowl berufen. Er galt über viele Jahre als feste Grösse in der Offensive Line des Teams und als einer der besten Spieler auf der Center-Position in der gesamten National Football League. Wie die Jets mitteilten, starb Mangold am Samstag (Ortszeit).

«Er war mehr als ein legendärer Center»

Jets-Geschäftsführer Woody Johnson würdigte die beliebte Klub-Legende Mangold als mehr als nur einen starken Spieler: «Nick war mehr als ein legendärer Center», sagte Johnson. Er sei ein Jahrzehnt lang das Herzstück der Offensive Line gewesen und habe mit seiner Führungsstärke und Härte eine Ära bei den Jets geprägt. Auch abseits des Feldes habe Mangold mit Witz, Wärme und Loyalität überzeugt.

FILE - Lian Taylor, 2, right, of Bayonne, N.J., sits on the lap of New York Jets center Nick Mangold posing as Santa Claus during the team&#039;s holiday party for military families, Friday, Dec. 4, 2 ...
Nick Mangold war nicht nur bei seinen Teamkollegen beliebt.Bild: keystone

Erst kürzlich hatte Mangold auf Social Media über seine Erkrankung gesprochen. In einem Brief schilderte er, dass bei ihm 2006 ein genetischer Defekt festgestellt wurde, der zu einer chronischen Nierenerkrankung geführt habe. «Ich unterziehe mich einer Dialyse, während wir nach einer Spenderniere suchen», schrieb Mangold erst am 14. Oktober unter grosser Anteilnahme bei Instagram.

«Ich wusste immer, dass dieser Tag kommen würde, aber ich dachte, ich hätte mehr Zeit.»

Nun ist Mangold gestorben, bevor es zu einer entsprechenden Behandlung kommen konnte.

Der 29. Pick des NFL-Draft 2006 absolvierte seine gesamte Profikarriere bei den Jets. Bis Anfang der Saison 2011/12 stand er in jedem Spiel in der Startformation.

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur SID
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
2
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
3
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
4
Es. Ist. Fucking. Aus.
5
Spanien gewinnt Paralympics-Gold – 10 von 12 Basketballern sind gar nicht behindert
Meistkommentiert
1
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
2
Nachtarbeit, 6 Tage, 12 Stunden am Tag: So verdient ein Bäcker sein tägliches Brot
3
«Du bist eh nur zum Bumsen hier»: Eine Rekrutin erzählt, was sie in der Armee erlebt hat
4
Meditation gilt als Königsweg bei Stress, hat aber auch Schattenseiten
5
Darum kostet ein Brot beim Beck, was es kostet (Spoiler: Abgezockt wirst du nicht)
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
«Eine Wandergruppe reicht nicht» – so kommst du aus der Einsamkeit heraus
3
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
4
Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
5
Teenager Fonseca triumphiert in Basel +++ Bellmont schafft Darts-WM-Quali und Tourcard
So wurden die mutmasslichen Louvre-Diebe von der Polizei überführt
Eine Woche nach dem Einbruch in den Pariser Louvre haben die Ermittler einen ersten Fahndungserfolg vermeldet: Zwei Männer wurden festgenommen. Einer der Tatverdächtigen wurde am Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle aufgehalten, der zweite Verdächtige wurde in der Region Paris festgenommen, wie die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.
Zur Story