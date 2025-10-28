klar
DE | FR
burger
International
Sudan

Sudan erklärt WFP-Mitarbeiter zu unerwünschten Personen

FILE - A man scoops up portions of wheat to be allocated to each waiting family after distribution by the U.N. World Food Programme (WFP) in the Gendrassa Refugee Camp, Maban, South Sudan, Wednesday, ...
Ein Mann schöpft Portionen Weizen, die nach der Verteilung durch das WFP im Südsudan, im August 2025.Bild: keystone

Sudan erklärt WFP-Mitarbeiter zu unerwünschten Personen

28.10.2025, 21:2228.10.2025, 21:22

Die sudanesische Regierung hat den Direktor des Welternährungsprogramms (WFP) im Sudan, Laurent Bukera, sowie die Nothilfe-Koordinatorin des WFP Sudan, Samantha Chattaraj, des Landes verwiesen. Die UN-Mitarbeiter hätten 72 Stunden, um das Land zu verlassen, hiess es. Gründe für die Entscheidung nannte die Regierung zunächst nicht.

epa10349614 UN Special Representative for Sudan, Volker Perthes (R) speaks with an unidentified official while attending a ceremony to sign documents of a framework agreement to end the political stal ...
Der Sondergesandte der Vereinten Nationen im Sudan, der deutsche Diplomat Volker Perthes, wurde zur Persona non grata erklärt.Bild: keystone

Es ist nicht das erste Mal, dass die sudanesische Regierung zu einer solchen Massnahme greift. Im Juni 2023 war der Sondergesandte der Vereinten Nationen für das Land, der deutsche Diplomat Volker Perthes, zur Persona non grata erklärt worden. Ihm war vorgeworfen worden, den Konflikt im Sudan geschürt zu haben.

Im Sudan herrscht seit mehr als zwei Jahren Krieg. Am Montag hatte die sudanesische Armee ihren Rückzug aus der Grossstadt Al-Faschir im westsudanesischen Darfur bekanntgegeben. Damit ist diese vollständig in der Hand der Paramiliz Rapid Support Forces (RSF). Zehntausende Menschen sind vor der Gewalt der Miliz in ein nahegelegenes Flüchtlingslager geflohen. Die Neuankömmlinge berichten von Misshandlungen, willkürlicher Gewalt, Morden und Hinrichtungen. Nach UN-Schätzungen leben in Al-Faschir noch bis zu 300'000 Menschen. (sda/dpa/val)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
2
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
3
Mit dieser Putin-Methode könnte sich Trump eine dritte Amtszeit sichern
4
«Du bist eh nur zum Bumsen hier»: Eine Rekrutin erzählt, was sie in der Armee erlebt hat
5
Schweizer Töfffahrer Dettwiler nach schwerem Unfall weiter in kritischem Zustand
Meistkommentiert
1
Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
2
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
3
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
4
USA planen totale Überwachung von Social Media – das solltest du wissen
5
Nachtarbeit, 6 Tage, 12 Stunden am Tag: So verdient ein Bäcker sein tägliches Brot
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
EU soll Ukraine noch mehrere Jahre finanzieren +++ Ex-Chef von Ukrenergo festgenommen
3
Fünf Tote bei Angriff in Chan Junis
4
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
5
Trump, Xi, Putin: Wollt ihr ewig leben?
20 Tote bei Polizeieinsatz in Favela in Rio de Janeiro
Bei einem Polizeieinsatz gegen das Verbrechersyndikat Comando Vermelho (Rotes Kommando) sind in der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro Medienberichten zufolge mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Dabei handele es sich um 18 Verdächtige und zwei Beamte, berichtete der Fernsehsender TV Globo. Bei dem Grosseinsatz in der Favela Alemão und dem Viertel Penha im Norden von Rio seien zudem 56 mutmassliche Gangmitglieder festgenommen worden.
Zur Story