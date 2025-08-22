wechselnd bewölkt16°
Starkes Erdbeben vor Südspitze Südamerikas

Katamaranische Boote im Hafen von Ushuaia. Ushuaia ist die Hauptstadt der argentinischen Provinz Tierra del Fuego.
Das Erdbeben geschah 710 Kilometer südlich der südlichsten Stadt Südamerikas, Ushuaia.Bild: Shutterstock

22.08.2025, 07:2922.08.2025, 07:29
Vor der Südspitze des südamerikanischen Kontinents hat es ein starkes Erdbeben gegeben. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 7,5 an. Das Zentrum lag demnach etwa 710 Kilometer südlich von Ushuaia, der südlichsten Stadt Argentiniens, in der Drakestrasse, einer Meeresstrasse zwischen Südamerika und der Antarktis. Die Tiefe des Bebens wurde mit knapp elf Kilometern angegeben.

Das US-amerikanische Tsunami-Warnzentrum gab eine Tsunami-Warnung heraus, hob diese aber kurz darauf wieder auf. (sda/dpa)

