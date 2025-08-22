Starkes Erdbeben vor Südspitze Südamerikas

Das Erdbeben geschah 710 Kilometer südlich der südlichsten Stadt Südamerikas, Ushuaia.Bild: Shutterstock
Vor der Südspitze des südamerikanischen Kontinents hat es ein starkes Erdbeben gegeben. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 7,5 an. Das Zentrum lag demnach etwa 710 Kilometer südlich von Ushuaia, der südlichsten Stadt Argentiniens, in der Drakestrasse, einer Meeresstrasse zwischen Südamerika und der Antarktis. Die Tiefe des Bebens wurde mit knapp elf Kilometern angegeben.
Das US-amerikanische Tsunami-Warnzentrum gab eine Tsunami-Warnung heraus, hob diese aber kurz darauf wieder auf. (sda/dpa)
