19-jähriger Bergsteiger stirbt bei Absturz auf Zugspitze

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Ein 19-jähriger Deutscher ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei einer Bergtour auf dem Tiroler Teil der Zugspitze tödlich verunglückt. Er war auf einem Schneefeld ausgerutscht und 250 Meter über steiles und felsiges Gelände geschlittert.

Der junge Mann war am Donnerstagabend mit einem gleichaltrigen Ukrainer nur mit Wanderschuhen, Stirnlampen und Grödeln ausgerüstet von der Talstation der Zugspitzbahn in Ehrwald über den Klettersteig Stopselzieher in Richtung Gipfel aufgebrochen. Auf halber Strecke mussten die beiden ein Schneefeld queren. Der vorausgehende Deutsche rutschte aus und schlitterte 250 Meter über steiles und felsiges Gelände.

Sein Begleiter setzte einen Notruf ab. Der 19-jährige Ukrainer konnte von Mitgliedern der Bergrettung Ehrwald und einem Notarzthelikopter mit einer Seilwinde unverletzt geborgen werden. Der tödlich verunglückte Bergsteiger wurde mit einem Helikopter geborgen und ins Tal geflogen. (sda/apa)