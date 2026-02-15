wechselnd bewölkt
Acht abgetrennte Köpfe in Ecuador entdeckt

A tractor is used to tear down a home during a police anti-gang operation in Guayaquil, Ecuador, Friday, March 14, 2025. (AP Photo/Cesar Munoz) Ecuador Police Operation
Bei einer Polizeiaktion gegen Banden in Guayaquil, Ecuador, wird am Freitag, dem 14. März 2025, ein Traktor eingesetzt.Bild: keystone

15.02.2026, 15:4915.02.2026, 15:49

In Ecuador sind acht abgetrennte menschliche Köpfe in Jutesäcken am Strassenrand entdeckt worden. «Verboten zu stehlen» stand auf Flugblättern am Fundort, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Ermittler gehen nach vorläufigen Angaben von Mord aus und vermuten als Motiv einen Machtkampf zwischen kriminellen Banden um die Kontrolle illegaler Geschäfte.

Die Opfer seien acht bislang nicht identifizierte Männer. Festnahmen habe es zunächst nicht gegeben. Die Köpfe wurden laut Polizei in einer ländlichen Gegend von Naranjal in der Provinz Guayas an der Pazifikküste des südamerikanischen Landes gefunden. Erst im Januar waren an einem Touristenstrand fünf Köpfe entdeckt worden.

Gangs kämpfen um wichtige Routen und Einflussgebiete

Ecuador befindet sich seit mehreren Jahren in einer schweren Sicherheitskrise. Kriminelle Banden nutzen das Land als wichtigen Umschlagplatz für Kokain, das vor allem über Pazifikhäfen in Richtung USA und Europa geschmuggelt wird. Ecuador gilt dabei als Transitland für Drogen aus Kolumbien, Bolivien und Peru. Mehrere Gangs kämpfen um Routen und Einflussgebiete des lukrativen Drogengeschäfts. Die Gewalt hat zuletzt deutlich zugenommen. (sda/dpa)

