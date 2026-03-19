Chiles neuer Präsident José Kast baut eine Mauer



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Der neue chilenische Präsident, José Kast, hat mit dem Bau einer Mauer an der Grenze zu Peru begonnen. Am Montag, dem 16. März, trat Kast selbst an der Baustelle vor die Medien.

Video: watson/nina bürge

Der Bau hat in der Atacama-Wüste begonnen, an der nördlichen Grenze des Landes, wo das Land an Peru grenzt.

Die Mauer entsteht in der Atacama-Wüste, wo Chile an Peru grenzt.

Bei dem Bau der Mauer handelt es sich um eines der mehreren Versprechen, die Kast während seines Wahlkampfs gemacht hatte. Er begründet den Bau damit, dass Chile durch illegale Einwanderer, Kriminalität und Drogenbanden aus Peru gefährdet sei. Wenn diese Sicherheitsbedenken nicht gelöst würden, würde Chile in Unsicherheit und Chaos versinken, so Kast. Mit dem Bau der Mauer will er die «illegale Immigration» stoppen.

Der Bau der Mauer ist eines von mehreren Versprechen, die Kast während seines Wahlkampfs gemacht hat. Er begründet den Bau damit, dass Chile durch illegale Einwanderer, Kriminalität und Drogenbanden aus Peru gefährdet sei. Werde dem kein Riegel vorgeschoben, würde Chile in Unsicherheit und Chaos versinken, so Kast.

Die Grenze soll mit einer Mauer und Zäunen geschützt werden, die von Soldaten kontrolliert und überwacht werden sollen. Die chilenisch-peruanische Grenze umfasst rund 180 Kilometer Grenzgebiet.

Die chilenisch-peruanische Grenze ist rund 180 Kilometer lang. --> oder ist es wirklich ein Gebiet?

José Antonio Kast ist seit dem 11. März offiziell im Amt des Präsidenten. Er wurde bereits im Dezember 2025 gewählt, dort gewann er die Wahl mit 58 Prozent der Stimmen gegen den politisch linken Kandidaten Augusto Pinochet. Im Wahlkampf hatte José Kast damit geworben, die Kriminalität im Land zu bekämpfen und Migranten ohne gültige Aufenthaltspapiere aus dem Land abzuschieben. Zudem plant der Präsident, die Wirtschaft des südamerikanischen Landes anzukurbeln.

José Antonio Kast wurde am 11. März offiziell zum neuen Präsidenten Chiles ernannt. Er wurde bereits im vergangenen Dezember gewählt. Er gewann die Wahl mit 58 Prozent der Stimmen und setzte sich gegen den linken Kandidaten Augusto Pinochet durch. Im Wahlkampf hatte Kast damit geworben, die Kriminalität im Land zu bekämpfen und Migranten ohne gültige Aufenthaltspapiere aus dem Land abzuschieben. Zudem plant der Präsident, die Wirtschaft des südamerikanischen Landes anzukurbeln.