recht sonnig-3°
DE | FR
burger
International
Syrien

Syrische Regierung kündigt Militäroperation in Aleppo an

A Syrian government soldier helps an old woman who is fleeing from Sheikh Maqsoud and Achrafieh neighborhoods after clashes broke out on Tuesday between Syrian government forces and Kurdish fighters i ...
Ein Soldat der syrischen Regierung hilft einer alten Frau bei der Flucht aus umkämpften Teilen der Grossstadt Aleppo im Norden Syriens.Bild: keystone

Syrische Regierung kündigt Militäroperation in Aleppo an

07.01.2026, 14:2307.01.2026, 14:23

Nach erneuten Zusammenstössen zwischen kurdischen Kräften und Regierungstruppen in der nordsyrischen Stadt Aleppo hat die Übergangsregierung dort eine «begrenzte Militäroperation» angekündigt.

Die Führung in Damaskus wirft den kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) vor, in Aleppo Wohngebiete, Verkehrsstrassen und Sicherheitskräfte anzugreifen.

Die Operation erfolge auf Grundlage «einer lokalen Entscheidung sowie einer öffentlichen Forderung von Anwohnern», hiess es in einer Erklärung der Übergangsregierung. Ziel sei es, die Sicherheit wiederherzustellen und Zivilisten zu schützen. Es gehe um die gezielte Bekämpfung von bewaffneten Gruppen, nicht von Zivilisten.

Geplante Eingliederung der Kurden bisher nicht umgesetzt

Seit dem Umbruch in Syrien Ende 2024 streben die neuen Machthaber in Damaskus eine Zentralregierung für das Land an. Syrien wurde durch die jahrzehntelange Herrschaft der Assad-Familie und den fast 14 Jahre dauernden Bürgerkrieg tief gespalten. Unter den ethnischen Minderheiten in Syrien stellen Kurden die grösste Gruppe. Sie leben vor allem im Nordosten in einem selbstverwalteten Gebiet. Dort liegen auch die meisten Öl- und Gasreserven des Landes.

epaselect epa12020615 Members of the Syrian Democratic Forces (SDF) wave flags while departing the city of Aleppo, as part of an agreement with the Syrian government, in Aleppo, Syria, 09 April 2025. ...
SDF-Kämpfer, als sie sich im April 2025 aus Aleppo zurückzogen.Bild: keystone

Im März vergangenen Jahres hatten sich die Kurden und die Übergangsregierung auf eine Eingliederung der bisher autonomen Institutionen in die staatlichen Strukturen geeinigt. Der Vereinbarung nach sollten auch die kurdischen Kämpfer in die Armee eingegliedert werden. Bis heute wurde die Vereinbarung nicht umgesetzt.

Zum Jahresende 2025 lief eine Frist aus. Bis dahin sollten Mechanismen zur konkreten Umsetzung ausgehandelt werden. Bisher treten die Verhandlungen auf der Stelle. Die Kurden ihrerseits fürchten sich vor erneuter Diskriminierung. Sie bevorzugen eine dezentrale Staatsordnung, um ihre Rechte nicht wieder zu verlieren.

SDF beschuldigen Regierung

Die SDF beschuldigten mit der Regierung verbündete Gruppierungen, sie angegriffen zu haben. Die SDF meldeten Beschuss. Mindestens sieben Zivilisten seien seit dem erneuten Aufflammen der Gefechte am Dienstag getötet worden. Mehr als 50 Menschen seien verletzt worden. Panzerbeschuss und Drohnenangriffe dauerten weiter an.

Die Übergangsregierung gab an, dass bei SDF-Angriffen gestern drei Zivilisten getötet worden seien. 15 weitere seien verletzt worden. Darunter seien auch Kinder, hiess es.

Nach kurdischen Angaben standen die Stadtteile Scheich Maksoud und Aschrafija unter vollständiger Belagerung. Die Einfuhr von Lebensmitteln, medizinischer Hilfe werde blockiert. Das syrische Militär erklärte die beiden Stadtviertel ab 15 Uhr (Ortszeit) zu «militärisch gesperrten Zonen». Dort gelte dann eine Ausgangssperre. (rbu/sda/dpa)

Mehr zu Syrien:

Liveticker
Israel und Syrien vereinbaren Kommunikationskanal unter US-Vermittlung
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Europäische Truppen in der Ukraine – das ist bekannt
Die internationale Schutztruppe zur militärischen Absicherung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine nimmt Form an.
Bei einem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Paris unterzeichneten Frankreich, Grossbritannien und die Ukraine eine Erklärung, die dem Einsatz ausländischer Truppen in dem angegriffenen Land eine Grundlage gibt. Bei einem weiteren Treffen in Paris am Mittwoch zwischen dem deutschen Aussenminister Johann Wadephul und seinen Amtskollegen aus Frankreich und Polen soll es ebenfalls um die Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine gehen.
Zur Story