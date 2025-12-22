Nebel
DE | FR
burger
International
Syrien

Gefechte zwischen syrischen Truppen und kurdischen Kämpfern

epaselect epa12578967 Syrian army soldiers march during a parade marking the first anniversary of the ousting of the Bashar Al-Assad regime in Damascus, Syria, 08 December 2025. Syria marks the first ...
Syrische Soldaten marschieren während einer Parade zum ersten Jahrestag des Sturzes des Regimes von Bashar Al-Assad in Damaskus.Bild: keystone

Gefechte zwischen syrischen Truppen und kurdischen Kämpfern

22.12.2025, 19:4822.12.2025, 19:48

In der syrischen Stadt Aleppo haben sich syrische Regierungstruppen und kurdische Kämpfer schwere Gefechte geliefert. Anwohner berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass schwere Waffen eingesetzt worden seien.

Die von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hätten Stellungen der Sicherheitskräfte angegriffen, erklärte das Verteidigungsministerium in Damaskus. Es wies Vorwürfe der SDF zurück, die Regierungstruppen hätten deren Stellungen angegriffen. Die Armee habe lediglich auf das Feuer reagiert.

«Unkontrollierte Eskalation»

Die SDF erklärten, regierungsnahe Kämpfer hätten einen Kontrollpunkt angegriffen. Sie bezeichneten den Vorfall als Teil einer «unkontrollierten Eskalation», die das Leben von Zivilisten und die Sicherheit der gesamten Stadt bedrohe, und machten die Regierung in Damaskus dafür verantwortlich.

Dutzende Menschen hätten Augenzeugen zufolge die Gegend aus Sorge vor einer weiteren Eskalation verlassen. Die staatliche Nachrichtenagentur berichtete, dass auch ein Rettungswagen unter Beschuss geraten sei. Mehrere Personen seien verletzt worden. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
US-Vizepräsident Vance: Es ist wieder okay, weiss zu sein
Bei einem Treffen von konservativen und rechten US-Gruppen hat Vizepräsident JD Vance erklärt, die Trump-Regierung habe erreicht, dass man sich in den USA nicht mehr entschuldigen müsse, wenn man weiss sei.
US-Vizepräsident JD Vance hat die Abschaffung von Initiativen für mehr Vielfalt, die sich für historisch benachteiligte Gruppen wie Schwarze einsetzen, als grossen Erfolg der US-Regierung gelobt. Präsident Donald Trump und seine Administration hätten die sogenannten DEI-Initiativen in ihrem ersten Amtsjahr in den «Mülleimer der Geschichte» verfrachtet, «genau da, wo sie hingehören», sagte Vance in Phoenix bei einem Treffen einer konservativen Bewegung.
Zur Story