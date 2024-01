«Öffentliche Anstiftung zum Hass»: Israelischer Fussballer in der Türkei festgenommen

Jehezkel hatte nach einem Tor beim Spiel seines Clubs Antalyaspor gegen Trabsonspor die Botschaft «100 Tage. 07/10» gezeigt – eine Anspielung auf den seit 100 Tagen währenden Gazakrieg. Begonnen hatte der Krieg mit einem Angriff der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober. (sda/afp)

In der Türkei ist Medienberichten zufolge ein israelischer Fussballer wegen einer bei einem Spiel gezeigten Botschaft zum Gazakrieg festgenommen worden. Sagiv Jehezkel vom türkischen Erstliagaverein Antalyaspor sei am Sonntagabend festgenommen worden, berichteten unter anderem die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu und der Fernsehsender NTV.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Mieter werden während des WEF in Davos aus ihren Wohnungen geworfen»

Diese Massentierhaltungs-Doku ist unerträglich – und dennoch so wichtig

Israel: Hamas will Westjordanland «anzünden» +++ Marathon-Kundgebung in Tel Aviv

Bundespräsidentin zerpflückt SP-Chefin – und für die SVP ist klar: «You are a dreamer»

Sensation in Thailand: Touristen gelingt Videoaufnahme von seltenstem Wal der Welt

Mehr als 500 Rechtsextreme bei Fackelmarsch in Paris

In der französischen Hauptstadt Paris sind am Samstagabend mehr als 500 Rechtsextreme bei einem Fackelmarsch auf die Strasse gegangen. Rund 300 Gegendemonstranten folgten einem Aufruf einer antifaschistischen Gruppe, wie die Pariser Polizei mitteilte. Beide Gruppen versammelten sich im gleichen Stadtteil, aber in einiger Entfernung voneinander. Begleitet wurden die Versammlungen von Polizisten, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete.