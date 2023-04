Erdogan unterbricht Live-Interview wegen gesundheitlicher Probleme

Gut zwei Wochen vor den Wahlen in der Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan ein Live-Interview wegen kurzzeitiger gesundheitlicher Probleme unterbrochen. Der Vorfall löste Besorgnis bei seinen Anhängern aus.

Dem Präsidenten gehe es aber gut, teilte sein Sprecher mit. Oppositionsführer und Erdogan-Herausforderer Kemal Kilicdaroglu wünschte ihm am Mittwoch über Twitter gute Besserung.

Bei dem Interview am späten Dienstagabend war die Kamera auf den Reporter gerichtet, als plötzlich Würgegeräusche im Hintergrund zu hören sind, wie Aufnahmen zeigen. Der Reporter flüstert «Werbung», steht auf, dann wird die Übertragung abgebrochen. Nach einer kurzen Pause erschien Erdogan (69) wieder auf dem Bildschirm und sagte, er habe eine anstrengenden Wahlkampftag hinter sich gehabt und Magenprobleme. Er entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten.

Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin teilte die Aufnahme und schrieb dazu: «Gott sei Dank ist der Gesundheitszustand unseres Präsidenten gut.» Am Mittwoch standen für Erdogan Wahlkampfauftritte in drei verschiedenen Provinzen auf dem Programm.

Die Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei finden am 14. Mai statt. Rund 1.5 Millionen türkische Wähler in Deutschland sind schon ab diesem Donnerstag dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Umfragen zufolge zeichnet sich bei der Präsidentenwahl ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Erdogan und seinem Herausforderer Kilicdaroglu ab, der für ein breites Oppositionsbündnis antritt. (aeg/sda/dpa)