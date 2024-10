Durch KI gewinnen Mitarbeitende eine Stunde am Tag

Die jährliche «Global Workforce of the Future»-Umfrage von Adecco wurde laut den Angaben unter 35'000 Arbeitnehmenden in 27 führenden Volkswirtschaften durchgeführt, darunter waren 1005 Teilnehmende aus der Schweiz. (sda/awp)

Die Umfrage deute darauf hin, dass die eingesparte Zeit für eine höhere Wertschöpfung genutzt werde, so Adecco. In der Schweiz gaben demnach 31 Prozent der Befragten an, dass sie die zusätzliche Zeit für kreativere Arbeit nutzten, 27 Prozent sagten, dass sie dank KI mehr Zeit für strategisches Denken aufwenden könnten, und 28 Prozent meinten, dass KI ihnen geholfen habe, eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen.

Die Zeitersparnisse scheine sich über alle Branchen hinweg zu bestätigen, heisst es weiter. Auf globaler Ebene gaben Arbeitnehmende in den Bereichen Energie, Versorgungsunternehmen und Umwelttechnologien die höchste Zeitersparnis mit 75 Minuten pro Tag an.

Durch die Nutzung von KI sparen Arbeitnehmende in der Schweiz durchschnittlich 51 Minuten pro Tag, ist das Resultat einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage. Damit bleibe mehr Zeit für kreative Aufgaben, strategisches Denken oder eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Über alle befragten Länder hinweg liegt die Zeitersparnis mit einer Stunde pro Tag gemäss der Umfrage gar noch etwas höher.

Künstliche Intelligenz oder kurz «KI» ist seit einiger Zeit in aller Munde. Gemäss einer Umfrage des Personaldienstleisters Adecco sind Mitarbeitende in der Schweiz dank KI deutlich produktiver geworden.

KI-Hit: Nach Harry Potter in Berlin kommen Simpsons in «echt»

Milliarden gegen explodierende Minen: Schweiz organisiert wieder eine Ukraine-Konferenz

Die Ukraine ist so vermint wie kaum ein anderes Land der Welt. Über 50 Staaten treffen sich gerade in Lausanne, um über das Problem zu reden. Was die Konferenz bringen soll und wie es danach weiter geht.

Nach dem Friedensgipfel auf dem Bürgenstock und der Wiederaufbau-Konferenz in Lugano kurz nach Kriegsausbruch organisiert die Schweiz bereits zum dritten Mal ein internationales Ukraine-Treffen. Am Donnerstag eröffnen Bundespräsidentin Viola Amherd und der ukrainische Premierminister Denys Schmyhal in Lausanne die Ukraine Mine Action Conference. Was es zur zweitägigen Minenräumkonferenz zu wissen gilt.