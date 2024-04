Italien: Mutmassliches IS-Mitglied an Flughafen in Rom festgenommen

Mutmassliches IS-Mitglied an Flughafen in Rom festgenommen

Am Flughafen Rom-Fiumicino wurde ein IS-Mitglied nach seiner Ankunft festgenommen. Bild: imago

Die italienische Polizei hat ein mutmassliches Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) am Flughafen Rom-Fiumicino festgenommen. Der Mann sei tadschikischer Staatsbürger und 2014 nach Syrien gegangen, um sich dort an den Kämpfen des IS zu beteiligen, teilte die Polizei am Montag mit. Gegen ihn bestand demnach ein Auslieferungshaftbefehl. Der Mann landete in Rom mit einem Flug aus dem niederländischen Eindhoven und wurde auf dem Weg zur Bahnstation des Flughafens festgenommen.

Der Mann verfügt den Angaben zufolge über verschiedene gefälschte Pässe, darunter insbesondere aus Usbekistan, Kasachstan und der Ukraine. Die Festnahme sei das Ergebnis einer erhöhten Alarmbereitschaft der Einsatzkräfte und Teil umfassender Massnahmen angesichts der aktuellen Gefahr von Terrorangriffen.

Innenminister Matteo Piantedosi sagte, die italienischen Einsatzkräfte hätten einen Hinweis zu der Ankunft des mutmasslichen IS-Mitglieds aus dem Ausland erhalten. Die Ermittler der Spezialeinheit zur Terrorbekämpfung versuchen nun herauszufinden, wieso der Mann nach Rom reiste und ob der Mann von einem Netzwerk von Islamisten in Italien unterstützt wird. (sda/dpa/lyn)