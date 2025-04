Der älteste Gorilla der Welt, Fatou, im Berliner Zoo. (Symbolbild) Bild: keystone

100 Männer gegen einen Gorilla – warum dieses Thema gerade viral geht



Mehr «International»

Zurzeit diskutiert das Internet über die Frage, ob 100 Männer gegen einen Gorilla kämpfen und gewinnen könnten. Regeln gäbe es keine.

Wieso diskutiert das Internet darüber?

Die Debatte ist erstmals 2020 in einem Reddit-Forum aufgekommen, in dem ein Mann diese Frage gestellt hatte. Mittlerweile ist wieder eine hitzige Diskussion um dieses Thema entstanden. Auch der YouTuber Mr. Beast, der in seinen Videos Freiwilligen Challenges stellt, hat sich der Diskussion angeschlossen.

In einem Post auf «X» hat er ein bearbeitetes Foto von ihm und einem Gorilla und 100 Männern im Hintergrund gepostet. Dazu schrieb er, dass er 100 Freiwillige suche, die gegen das Tier kämpfen würden. Elon Musk hat auf den Post geantwortet und sich zur Verfügung gestellt.

Solche Diskussionen kommen in sozialen Medien immer wieder auf. Zum Beispiel bei der Frage, ob ein Mann gegen einen Bären kämpfen könnte.

Was sagen Experten?

Stacy Rosenbaum, der Assistenzprofessor für Anthropologie an der Universität von Michigan, sagt, dass der Vorteil der Männer wäre, dass der Gorilla schneller erschöpft wäre. Er habe keine gute Ausdauer, wie zum Beispiel ein trainierter Mann.

Stacy Rosenbaum spricht eine erstellte Simulation an, die aufzeigt, dass wenn die Männer den Gorilla in kleineren Gruppen angreifen würden, sie eine bessere Chance hätten. Der Gorilla würde so schneller müde. Trotzdem würden nicht alle Männer aus dem Kampf kommen oder unverletzt bleiben.

Der Gorilla ist einem Mann klar überlegen. Der Affe kann bis zu 800 Kilogramm heben, ist somit etwa 10 Mal so stark wie ein erwachsener Mann. Ein ausgewachsenes Männchen, auch Silberrücken genannt, kann bis zu 400 Kilogramm wiegen.

Zudem hat er einen starken Biss und dicke Haut, wie die leitende wissenschaftliche Mitarbeiterin des Dian Fossey Gorilla Fund gegenüber «Forbes» sagt.

Was denken die Frauen?

Auf TikTok schalten sich auch die Frauen zu dem Thema ein und teilen ihre Meinungen. Die Frauen stellen infrage, wie Männer auf die Idee kommen, dass sie diesen Kampf gewinnen könnten. Sie lachen darüber, dass Männer selbst an alltäglichen Dingen scheitern.

Die Influencerin «Reb for the rebrand», sagt in einem Video, dass sie erst 100 Männer gegen einen kritischen Gedanken sehen möchte. Oder 100 Männer, die sich damit zufriedengeben, dass eine Frau ihren Job besser macht als sie. In weiteren Videos wird gefragt, wie Männer 99 weitere zusammentrommeln können, wenn sie nicht einmal fünf Kollegen für einen Geburtstag zusammenbekommen.



In den Kommentaren werden die Frauen unterstützt und weitere Beispiele gemacht, was 100 Männer nicht tun könnten. Die meisten der Kommentare beziehen sich auf Empathie oder füreinander da zu sein.

Können 100 Männer gegen einen Gorilla gewinnen? Ja, logisch! Nein, der Gorilla wäre klar überlegen! Männer finden nicht mal fünf Kollegen für einen Geburtstag, wie sollen sie 100 zusammenkriegen? Ich habe nichts mitbekommen, von was reden wir? Die Frauen haben keine Ahnung. Abstimmen

Auch die Männer findet man in den Kommentarspalten, sie stellen teils Gegenfragen wie: Würden 100 Frauen eine Woche in der Wildnis überleben. Andere stimmen den Frauen zu und denken, dass der Gorilla den Kampf gewinnen würde. (nib)