Löwin tötet Eindringling in brasilianischem Zoo

Male Barbary lion Bart and female Khalila rest in their enclosure, Czech Republic, Wednesday, Aug. 6, 2025. (AP Photo/Petr David Josek) Czech Republic Lions
Ein Mann drang unerlaubt ins Löwengehege ein — und wurde angegriffen.Bild: keystone

Löwin tötet Eindringling in brasilianischem Zoo

30.11.2025, 21:0130.11.2025, 21:01

In Brasilien hat eine Löwin einen Mann getötet, der unerlaubt in ihr Gehege im Zoo eingedrungen war. Der Vorfall ereignete sich in der touristischen Küstenstadt João Pessoa im Nordosten des südamerikanischen Landes, wie die örtliche Stadtverwaltung mitteilte. Der Tierpark werde bis zum Abschluss der Untersuchungen geschlossen bleiben.

«Dies ist ein äusserst trauriges Ereignis für uns alle, und wir bekunden unsere Solidarität und unser Mitgefühl gegenüber der Familie», hiess es aus dem Rathaus. Der Mann sei bisher nicht identifiziert worden.

Videos, die in den sozialen Medien kursierten, zeigen, wie der Mann über ein Gitter oben auf einer Mauer läuft und dann an einem Baum in das Gehege der Löwin im Zoo «Arruda Câmara» hinunterrutscht. Das Tier ruht zunächst an einem Wasserbecken neben einem Schauglas, das den Besuchern Einblick gewährt. Die Mauer war Medienberichten zufolge rund sechs Meter hoch.

Als die Löwin merkt, dass sich der Mann im Baum befindet, läuft sie dorthin. Der Eindringling stoppt vorübergehend seinen Abstieg, dann rutscht er bewusst weiter hinunter. Ein Video zeigt, wie die Löwin ihn hinunterzieht, wie sich im Gebüsch etwas bewegt und wie der Mann noch kurz läuft. (sda/dpa)

