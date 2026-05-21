freundlich22°
DE | FR
burger
International
Tier

Explosionsgefahr bei Buckelwal Timmy: Das ist geplant

Kadaver von Timmy «kann jede Minute explodieren»

Der Druck steigt: Während Helfer versuchen, den Wal von der Küste der Insel Anholt wegzuschleppen, bläht sich der Kadaver immer weiter auf. «Das ist gefährlich», mahnt Wal-Experte Fabian Ritter.
21.05.2026, 14:0721.05.2026, 14:07
Matti Hartmann / t-online
Ein Artikel von
t-online

Vor der dänischen Insel Anholt spitzt sich die Lage zu: Der verwesende Körper des Timmy genannten Buckelwals erinnert am Donnerstagvormittag an einen Luftballon kurz vor dem Platzen. «Der Wal kann jede Minute explodieren», sagt Wal-Experte Fabian Ritter t-online. «Die Explosionsgefahr ist jetzt schon gegeben.»

Er würde niemandem raten, sich jetzt noch in die Nähe des mit Gasen gefüllten Meeresriesen zu trauen, sagt Ritter. Der Druck steige seit Tagen kontinuierlich an und habe inzwischen einen kritischen Punkt erreicht. «Es ist jetzt wirklich gefährlich.»

Buckelwal Timmy: Ist die Obduktion gefährdet?

Unterdessen läuft der Versuch, den Walkadaver zu bergen und in den Hafen der rund 50 Kilometer entfernten Kleinstadt Grenaa zu bringen. Laut Ritter wurde bereits ein Seil an der Fluke befestigt. Ein Schiff soll das tote Tier fortschleppen, damit es am Strand von Anholt keine Badegäste gefährdet. Der weitere Plan sieht vor, den Kadaver im Hafen von Grenaa zu zerlegen, anschliessend soll der Wal obduziert werden. Bisher sind allerdings mehrere Versuche gescheitert, da Timmy offenbar erneut feststeckt.

Buckelwal Timmy Dänemark
Timmy liegt aufgebläht am Strand.Bild: News5

Aber kann ein Abtransport angesichts der akuten Explosionsgefahr überhaupt noch gefahrlos gelingen? Ritter dazu: «Das Beste wäre wohl, wenn sich der Körper während des Transportes leicht öffnet und Gase entweichen, ohne dass der Wal explodiert.» Geschieht dies nicht und der Wal kommt in aufgeblähtem Zustand in Grenaa an, gebe es noch die Möglichkeit, den toten Körper gezielt mit einer Lanze zu punktieren. «Aber auch das ist nicht ohne Gefahr», erklärt Ritter.

Wie dänische Medien berichten, bereitet sich der Hafen auf die Ankunft des Wals vor. Wenn alles gut geht, soll das Tier am Donnerstagabend den Hafen erreichen und dort in einen sicheren Bereich gebracht werden. Die Verantwortlichen rufen die Bevölkerung dringend dazu auf, dem Hafen fernzubleiben.

Mehr zum Buckelwal Timmy:

Dänemark will toten Buckelwal Timmy in Hafen ziehen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Buckelwal Timmy wochenlang in der Ostsee gestrandet
1 / 23
Buckelwal Timmy wochenlang in der Ostsee gestrandet

Buckelwal Timmy hat mehrere Wochen Deutschland und die Welt bewegt.
quelle: dpa / philip dulian
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Timmy ist frei
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
In Japan gibt es bald einen Pokémon-Flughafen – so sieht er aus
Das Pokémon-Universum ist bald um eine Attraktion reicher. Der Flughafen Noto in der zentraljapanischen Präfektur Ishikawa nennt sich ab Sommer «Noto Satoyama Pokémon With You Airport» und wird damit der weltweit erste Flughafen mit den Fantasiewesen im Namen sein, wie die Präfekturregierung stolz mitteilte.
Zur Story