Bild: keystone

Polizei in Prag nimmt Terrorverdächtigen fest

Mehr «International»

Nach der Festnahme eines Mannes in Tschechien im Zusammenhang mit einer Terrordrohung sind in der Hauptstadt Prag die Sicherheitsmassnahmen an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen verstärkt worden. Dies sei wegen der möglichen Bedrohung durch einen Anschlag auf die Infrastruktur nötig, teilte die Polizei am Sonntag auf der Plattform X mit.

«Dank der Hilfe der Öffentlichkeit ist es den Kriminalbeamten der Abteilung Extremismus und Terrorismus gelungen, einen Mann aufzuspüren und festzunehmen, der einer besonders schweren Straftat verdächtigt wird», hiess es in einem weiteren Post der Polizei.

Wie das Innenministerium bekannt gab, soll der Festgenommene Spanisch sprechen und aus einem lateinamerikanischen Land stammen. Nach ihm wurde seit Freitag gesucht. Die Polizei hatte gewarnt, dass der Gesuchte gefährlich sei. Weitere Details nannten die Behörden nicht. Mehr Informationen soll es nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates geben.

Innenminister Vit Rakusan schrieb am Sonntag auf X, obwohl in Prag die präventiven Sicherheitsmassnahmen an stark frequentierten öffentlichen Orten bestehen blieben, gebe es keine unmittelbare Gefahr. (sda/dpa)