Absturz von türkischem Militärflugzeug – alle 20 Insassen tot

Debris is seen at a crash site of a Turkish military cargo plane in Georgia&#039;s Sighnaghi municipality, close to the Azerbaijani border on Wednesday, Nov. 12, 2025. (AP Photo/Zurab Tsertsvadze) Tur ...
Bilder von der Absturzstelle in Georgien.Bild: keystone

12.11.2025, 07:20

Bei dem Absturz eines türkischen Militärflugzeugs in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan ist die gesamte Besatzung ums Leben gekommen. Das türkische Verteidigungsministerium veröffentlichte am Morgen Bilder der verstorbenen 20 Militärangehörigen auf der Plattform X. Die Absturzursache ist laut der Nachrichtenagentur Anadolu noch nicht geklärt.

Bei der Maschine handelte es sich nach türkischen Angaben um ein Transportflugzeug des Typs C130. Der Flieger sei in Aserbaidschan mit Ziel Türkei gestartet. In den sozialen Medien kursierten Bilder, die den Vorfall zeigen sollen. Zu sehen ist, wie ein Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit senkrecht zu Boden stürzte. Die Aufnahmen können nicht verifiziert werden. Georgische und türkische Such- und Rettungsteams waren in die Region entsandt worden, so Anadolu.

Der Absturz des türkischen Militärflugzeugs.Video: watson/x

Das georgische Innenministerium teilte der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit, das Flugzeug sei in einem georgischen Bezirk etwa fünf Kilometer von der Grenze entfernt abgestürzt. Der Absturz werde auf Verstoss gegen die Sicherheits- oder Betriebsvorschriften des Luftverkehrs hin untersucht. (pre/sda)

Türkisches Militärflugzeug stürzt in Georgien ab
