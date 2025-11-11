Türkisches Militärflugzeug stürzt in Georgien ab

Valentin Grünig Folge mir

Mehr «International»

Ein türkisches Militärtransportflugzeug vom Typ C-130 ist am Dienstag nach dem Start in Aserbaidschan in Georgien abgestürzt. Der türkische Präsident Tayyip Erdogan sprach den «Märtyrern» in einer Pressekonferenz sein Beileid aus. Such- und Rettungskräfte sind laut der Nachrichtenagentur «Reuters» unterwegs zum Unfallort. Das türkische Verteidigungsministerium teilte mit, der Absturz habe sich in der Nähe der georgisch-aserbaidschanischen Grenze ereignet. Man koordiniere die Massnahmen zum Erreichen des Unfallorts mit den georgischen Behörden.

Während Erdogan eine Rede in Ankara beendete, wurde ihm von seinen Mitarbeitenden eine Notiz überreicht. Daraufhin sagte er, er sei traurig über die Nachricht vom Flugzeugabsturz. «So Gott will, werden wir diesen Absturz mit minimalen Schwierigkeiten überwinden. Möge Gott die Seelen unserer Märtyrer in Frieden ruhen lassen, und mögen wir durch unsere Gebete bei ihnen sein», sagte er.

20 Menschen an Bord

An Bord seien 20 Menschen gewesen, berichtete der türkische Staatssender TRT unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Ankara.

Das georgische Innenministerium teilte der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit, das Flugzeug sei in einem georgischen Bezirk etwa fünf Kilometer von der Grenze entfernt abgestürzt. Der Absturz werde auf Verstoss gegen die Sicherheits- oder Betriebsvorschriften des Luftverkehrs hin untersucht.

Innenminister Ali Yerlikaya schreibt auf X, er habe mit grosser Betroffenheit vom Absturz des C-130-Militärtransportflugzeugs des Verteidigungsministeriums erfahren. Er habe mit seinem georgischen Amtskollegen telefoniert. Der georgische Minister sei auf dem Weg zum Unfallort.