Während Protesten in Istanbul wird die Polizei von Demonstranten mit Feuerwerken beworfen. Bild: keystone

Proteste in der Türkei: Die stärksten Bilder

Nina Bürge Folge mir

Mehr «International»

In der Türkei weiten sich die Proteste aus. Nach der Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters und Präsidentschaftskandidat Ekrem Imamoglu demonstrieren in Ankara und Istanbul hunderttausende Leute auf der Strasse. Ein Einblick.



Bild: keystone

Hunderttausende protestieren vermummt auf den Strassen von Istanbul und Ankara.

Bild: keystone

Ein Oppositioneller steht mit einer Türkei-Flagge in Istanbul der Polizei gegenüber. In der türkischen Metropole versammelten sich Demonstrierende vor dem Rathaus der Stadt.

Bild: keystone

Die Polizei setzt Pfefferspray, Wasserwerfer, Tränengas und Gummischrott gegen die Demonstranten ein, um diese vom Taksim-Platz fern zu halten. Dort fanden vor Erdogans erst Wahl Proteste gegen ihn statt.

Bild: keystone

Ein Protestierender tut so, als würde er Erdogans Buch lesen. Die Wut in der türkischen Demonstranten richtet sich gegen den Präsidenten: Imamoglu werden von Erdogans Regierung Terror- und Korruptionsvorwürfe in zwei Verfahren gemacht.

Bild: keystone

In der Türkei stehen 2028 die nächsten Präsidentschaftswahlen an. Imamoglu ist bisher der einzige Kandidat der den momentanen Präsidenten Erdogan ablösen will.

Bild: keystone

Während den Protesten gegen Imamoglus Verhaftung geraten Demonstrierende und die Polizei aneinander.

Imamoglu sitze zur Zeit in Untersuchungshaft.



Bild: keystone

Die Protestierenden fordern Erdogans Rücktritt und werfen ihm vor, mit der Verhaftung von Imamoglu seine Konkurrenz ausschalten zu wollen.

Bild: keystone

Immer wieder trafen Polizei und Demonstranten aufeinander. Laut dem Türkischen Innenministerium wurden rund 700 Personen festgenommen.

Bild: keystone

Trotz eines Demonstrationsverbots von Präsident Erdogan gehen Hunderttausende Leute in mehreren Städten auf die Strasse.

Bild: keystone

Protestierende zünden während den Protesten in Istanbul Lichtfackeln und werfen Feuerwerke auf die Beamten.

Bild: keystone

Die Proteste dauern mittlerweile seit fünf Tagen an.