Chefredakteur von oppositionellem Sender in Türkei verhaftet

Ihm wird nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in einem aufsehenerregenden Fall rund um den Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu das «Abhören und Aufzeichnen von Gesprächen zwischen Personen» vorgeworfen sowie der Versuch, einen Sachverständigen zu beeinflussen. Toktas sagte nach Angaben seines Senders in seiner Verteidigung, er habe nur seine Arbeit als Journalist gemacht.

Der Chefredakteur eines oppositionellen Fernsehsenders ist in der Türkei verhaftet worden. Der Chef von Halk TV, Suat Toktas, wurde nach Angaben seines Senders am Mittwochabend in das Istanbuler Gefängnis Silivri gebracht.

Trump will Migranten nach Guantánamo schaffen – der umstrittene Plan in 7 Punkten

Donald Trump sorgt mit einem nächsten kontroversen Vorhaben für Aufsehen. Der US-Präsident will kriminelle Migranten in einem Teil des berüchtigten Guantánamo-Gefängnisses einsperren. Was wir dazu wissen in der Übersicht.

US-Präsident Donald Trump plant ein grosses Haftzentrum für kriminelle Migranten auf dem berüchtigten US-Militärstützpunkt Guantánamo Bay. Trump sagte bei einer Veranstaltung im Weissen Haus, dort könnten in Zukunft 30'000 der «schlimmsten kriminellen illegalen Einwanderer» inhaftiert werden. Der Republikaner wies das Verteidigungs- und das Heimatschutzministerium an, mit den Vorbereitungen dafür zu beginnen. Der Vorstoss stiess sofort auf Kritik.