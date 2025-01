Bürgermeister von türkischer Oppositionspartei festgenommen

Die Istanbuler Staatsanwaltschaft werfe Riza Akpolat, Bürgermeister der grössten Oppositionspartei CHP im Stadtteil Besiktas, unter anderem Manipulation von Ausschreibungen, Bereicherung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation vor, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die CHP verurteilte das Vorgehen als politisch motiviert.

Der Bezirksbürgermeister einer Oppositionshochburg in der türkischen Metropole Istanbul ist unter anderem wegen Bestechungsvorwürfen festgenommen worden.

Riza Akpolat ist Bürgermeister im Stadtteil Besiktas in Istanbul.

Bild: keystone

Feuerkatastrophe von Los Angeles: Verschwenderische Promis geraten in die Kritik

Die ganze Stadt ist von einer Feuerkatastrophe betroffen. An der Tragödie werden aber auch die Gegensätze von Arm und Reich sichtbar.

Stadt der Engel, Stadt der Gegensätze: Los Angeles ist eine Welt für sich. Luxus und Elend existieren hier Seite an Seite – auch im Angesicht der aktuellen Feuerkatastrophe. Schon im normalen Alltag wird der Gegensatz von Luxus-Shoppingmeile Rodeo Drive in Beverly Hills und dem Downtown-Viertel Skid Row, in dem Zehntausende Obdachlose leben, deutlich.