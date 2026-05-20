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«Grey's Anatomy» erhält ein Spin-Off – die Serie soll in Texas spielen

«Grey's Anatomy» erhält ein Spin-Off – in dieser Region soll die Serie spielen

Die langjährige US-Arztserie «Grey's Anatomy», die in einem fiktionalen Krankenhaus in der Westküstenmetropole Seattle spielt, erhält ein Serien-Spin-Off.
20.05.2026, 05:2020.05.2026, 05:20

Die neue Serie sei in einem ländlichen Gebiet im Westen des US-Bundesstaates Texas angesiedelt, gab das Produzententeam bekannt. Dieses medizinische Zentrum sei für Patienten die letzte Versorgungsstelle «vor dem meilenweiten Nirgendwo». Über die Besetzung der noch titellosen Serie wurde zunächst nichts bekannt.

In this undated publicity photo released by ABC, actors James Pickens, Jr., left, Sandra Oh, center, and Patrick Dempsey, second from right, appear in this scene from the television series &quot;Grey& ...
«Grey's Anatomy» soll einen Ableger im ländlichen Setting erhalten.Bild: AP/ABC

«Grey's Anatomy»-Showrunnerin Meg Marinis kündigte in einer Mitteilung neue Charaktere und Geschichten an, mit ebenso viel «Herz, Gefühlen und Verbindungen» wie es Fans von «Grey's Anatomy» seit mehr als zwei Jahrzehnten schätzen würden.

«Grey’s Anatomy»-Serienschöpferin Shonda Rhimes ist gemeinsam mit Marinis und der US-Schauspielerin Ellen Pompeo als ausführende Produzentin an Bord. Ob Pompeo in dem Spin-Off auch ihn ihrer «Grey’s Anatomy»-Rolle als Ärztin Meredith Grey auftreten wird, verrieten die Produzenten nicht.

Die 2005 gestartete Serie «Grey’s Anatomy» um das fiktionale Krankenhaus Grey Sloan Memorial Hospital in Seattle im US-Bundesstaat Washington ist laut den Produzenten die am längsten laufende Arztserie in der US-amerikanischen TV-Geschichte. Die 23. Staffel soll im kommenden Herbst auf Sendung gehen. (sda/dpa)

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