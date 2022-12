Ukrainischer Held oder Nazi-Pilot? Ein gefundenes Fressen für die russische Propaganda

Nun gäbe es in Woroschilows Kampfpiloten-Universum sicher schlimmere Vorbilder: Im Gegensatz zu unverbesserlichen fliegerischen Alt-Nazis wie Oberst Hans-Ulrich Rudel galt Erich Hartmann stets als politisch unverdächtig und einzig von der Fliegerei besessen. Ein gefundenes Fressen für russische Kriegspropaganda ist der Karaya-Bezug trotzdem, wie sich jetzt in den sozialen Netzwerken zeigt.

Vorzeitig begnadigt gehörte er 1955 zu den letzten deutschen Soldaten, die im Tauwetter nach Stalins Tod aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft heimkehren durften. In der Bundeswehr, in die er anschliessend eintrat, brachte es Hartmann bis zum Flieger-Obersten.

In Anlehnung an einen damals populären Schlager, «das exotische Märchen Karaya», übernahm Hartmanns Staffel den Liedtitel als fliegerisches Rufzeichen. Zusätzlich liess er den Schriftzug auf sein Jagdflugzeug malen.

Erich «Bubi» Hartmann (1922-1993) überlebte den Krieg mit der unglaublichen Zahl von 352 bestätigten Abschüssen, während es die besten alliierten Piloten nur in ganz wenigen Fällen auf mehr als 40 abgeschossene Feindmaschinen brachten. Seine militärischen Erfolge erzielte Hartmann überwiegend an der Ostfront gegen sowjetische Piloten.

In militärgeschichtlich bewanderten Kreisen weiss man sofort: Dieses Rufzeichen hat eine mit Nazi-Deutschland verbundene Vorgeschichte. Als «Karaya-1» wurde der deutsche Jagdflieger Erich Hartmann im Zweiten Weltkrieg weltberühmt. Dieser führt heute noch mit Abstand die Liste der erfolgreichsten Jagdpiloten aller Zeiten an.

So wird er in sozialen Netzwerken von Russlandfreunden als «Ukronazi-Pilot» beschimpft, was noch eine der harmloseren Bezeichnungen ist. Schuld daran ist sein fliegerisches Rufzeichen «Karaya», das Woroschilow gut sichtbar auf seinem Fliegerhelm trägt.

Der Flieger ist Major Wadim Woroschilow. Seine militärische Glanzleistung vollbrachte er am 12. Oktober. Von seinen Fans wird er anerkennend als «Schahed-Killer»,« ukrainischer Maverick» oder «Geist von Winnyzja» tituliert. Diese Woche zeichnete ihn Präsident Wolodimir Selenski mit dem goldenen Stern des Helden der Ukraine aus, der höchsten ukrainischen Tapferkeitsmedaille. Dies gab das ukrainische Verteidigungsministerium am Donnerstag bekannt.

