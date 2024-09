Selenskyj: Ukraine wird gegen Russland siegen

«Eines Tages wird man in diesem Saal sicherlich sagen, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine zu Ende ist. Nicht eingefroren, nicht erzwungen, nicht vergessen, sondern wirklich zu Ende gegangen», sagte Selenskyj bei der hochkarätig besetzten Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums, das sich am Rande der UN-Generaldebatte in New York traf. «Und das wird nicht passieren, weil jemand des Krieges überdrüssig geworden ist, nicht weil jemand etwas mit Putin eingetauscht hat. Russlands Krieg gegen die Ukraine wird enden, weil die UN-Charta funktioniert. Sie muss funktionieren. Unser ukrainisches Recht auf Selbstverteidigung muss sich durchsetzen», so Selenskyj weiter.

Tabak und Steingärten: Diese Änderungen treten am 1. Oktober in der Schweiz neu in Kraft

Bystronic will weltweit 500 Stellen abbauen – in Niederönz BE fallen 80 Stellen weg

Der Maschinenhersteller Bystronic will im Rahmen seines Restrukturierungsprogramms weltweit 500 Stellen abbauen. Am Stammsitz in Niederönz BE sollen rund 80 Stellen wegfallen. Das Unternehmen hatte bereits vor rund zwei Wochen tiefgreifende Massnahmen angekündigt.