Dieses Video zeigt, wie beharrlich die Ukrainer die russischen Soldaten bekämpfen

Sie ist die zweitgrösste Stadt der Ukraine – und heftig umkämpft: Charkiw. 1,4 Millionen Menschen leben in der ostukrainischen Metropole, die rund 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt liegt. Sie ist seit dem ersten Tag der russischen Invasion unter Druck. Erst am Sonntag gelang es laut ukrainischen Angaben ersten Truppen, in die Stadt vorzudringen.

Nun zeigen Aufnahmen den erbitterten Widerstand, auf den die russischen Soldaten in den ukrainischen Städten stossen.

Mehrere Videos, die in sozialen Medien hochgeladen wurden, dokumentieren den Versuch einer russischen Einheit, auf einen Flugplatz und eine Waffenfabrik im Nordosten von Charkiw vorzurücken. Der Flugplatz der KSAMC (Kharkiv State Aircraft Manufacturing Company) ist klein – nur eine einzige Landebahn –, für die russischen Truppen aber könnte er ein nützlicher Brückenkopf sein. Doch der Versuch wird von ukrainischen Kämpfern unterbunden.

CNN hat die Videos überprüft und geolokalisiert – und erzählt hier die Geschichte des Vorfalls:

Unterdessen haben die russischen Streitkräfte den Druck auf die Stadt erhöht. Charkiw wird immer stärker mit russischer Artillerie beschossen.

Der Freiheitsplatz im Zentrum ist am Montagmorgen von einer schweren Explosion erschüttert worden. Eine Rakete habe das Verwaltungsgebäude der Stadt getroffen, berichtet Charkiws Regionalverwalter Oleg Synegubov. Ein Video zeigt den Einschlag und einen riesigen Feuerball vor der Fassade des Gebäudes. Zwanzig Personen seien dabei verletzt worden. Die Informationen liessen sich nicht unabhängig prüfen.

Zuvor sagte Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow der Agentur Ukrinform zufolge, das russische Militär sprenge im Stadtgebiet Umspannwerke. Dadurch komme es zu Problemen bei der Strom- und Wasserversorgung.

Nach früheren Angaben hatte es am Montag bei Angriffen in Charkiw mindestens elf Tote und Dutzende Verletzte gegeben, 87 Wohnhäuser seien zerstört worden. In Videos waren Einschläge und Rauch in der Stadt zu sehen. Russland weist den Vorwurf, es greife zivile Einrichtungen an, zurück. (mlu/aya)