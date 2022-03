141 Länder fordern ein Ende des Ukraine-Kriegs – diese Staaten sagten Nein

14 Bilder, die zeigen, was in der Millionenstadt Charkiw gerade los ist

Das ist in der Ukraine während der Nacht passiert – der Überblick (ohne Bilder)

Die Kämpfe dauerten auch in der Nacht auf den siebten Tag nach Einmarsch der Russen in der Ukraine an. Die Ukrainer melden Luftangriffe auf mehrere Städte, US-Präsident Biden kündigte weitere Massnahmen gegen die Russen an und beschwor einen harten Kurs gegen Russlands Aggression in der Ukraine und Präsident Wladimir Putin – die Übersicht: