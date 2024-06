Ukraine fehlen offenbar ausreichend Piloten für F-16-Kampfjets

«Kyivpost»-Autor Jeffrey Fischer vermutet, dass die Unterbesetzung ein Grund für einen Deal mit Frankreich gewesen sei. Präsident Emmanuel Macron hatte der Ukraine Mirage 2000-Jets und eine Ausbildung der Piloten und des Wartungspersonals in sechs Monaten in Aussicht gestellt.

Hinzu kommt, dass offenbar auch Dänemark und Rumänien nicht weitere Piloten in ihr Programm aufnehmen können, berichtet «Politico». Die Ausbildungsstätte in Dänemark soll ohnehin im kommenden Jahr geschlossen werden, da die dänische Luftwaffe auf F-35-Jets umrüstet.

«Dutzende» von Piloten aus verschiedenen Ländern absolvieren in den USA und in Europa eine Grundausbildung und ein F-16-Training, sagte Pentagon-Sprecher Major Charlie Dietz gegenüber «Politico», lehnte aber ab, eine genaue Zahl zu bestätigen.

Wie die «Kyivpost» und die «Politico» berichten, sind die USA nicht in der Lage, mehr ukrainische Piloten auszubilden. Es gebe insgesamt 30 Kandidaten, doch das Ausbildungszentrum im amerikanischen Tuscon sei an der Grenze seiner Möglichkeiten angelangt, heisst es.

Die Ukraine soll schon bald F-16 Kampfjets erhalten, die ihr einen erheblichen Vorteil bei der Luftabwehr geben könnten. Einige Piloten haben bereits Trainings in Dänemark und den USA hinter sich, die ersten Jets sollen schon bald eintreffen. Doch offenbar steht Kiew vor einem Problem. Denn die westlichen Verbündeten haben zwar 60 Flugzeuge zugesagt. Aber bislang sind nur zwischen 15 und 20 Piloten ausgebildet. Und das liegt offenbar an den USA.

Viele Geflüchtete sind trotz einem Entzug des Asylrechts in der Schweiz geblieben. 62 Prozent der 924 Personen, denen in den Jahren von 2019 bis 2023 das Asylrecht entzogen wurde, blieben in der Schweiz, wie eine Auswertung des Staatssekretariats für Migration für die «NZZ am Sonntag» zeigte. Am meisten Entzüge gab es demnach bei Personen aus Eritrea. Die Schweiz darf niemanden dorthin zurückführen. Weiter habe der Bund Geflüchtete aus Bosnien, Vietnam, dem Iran, der Türkei und dem Irak sanktioniert. Hauptgrund für die Widerrufsverfahren seien verbotene Heimreisen. 38 Prozent der Personen lebten schon lange in der Schweiz. Für eine Wegweisung müsste ihnen auch die kantonale Aufenthaltsbewilligung entzogen werden.