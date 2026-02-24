bedeckt, wenig Regen
4 Jahre Ukrainekrieg in 52 Bildern

4 Jahre Ukrainekrieg in 52 Bildern

Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in der Ukraine ein. Statt das Nachbarland schnell zu erobern, stiessen sie auf erbitterten Widerstand. Seit nunmehr vier Jahren dauert dieser blutige Krieg an – und ein Ende ist nicht in Sicht.
24.02.2026, 04:5624.02.2026, 04:56
Daniel Huber
Daniel Huber

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine begann bereits im Jahr 2014, als Russland die Krim völkerrechtswidrig besetzte und die Separatisten im Osten der Ukraine unterstützte. Doch erst mit der vollumfänglichen Invasion der russischen Truppen am 24. Februar 2022 wurde aus dem regionalen Krieg ein internationaler Angriffskrieg – mittlerweile der blutigste Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.

In der Bildstrecke schauen wir zurück auf diese vier Jahre, in denen aus Putins Spezialoperation ein brutaler Stellungskrieg wurde und der Drohnenkrieg herkömmliche militärische Gewissheiten zunichte machte.

1 / 54
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern

Von ihrem Nachbarn überfallen, kämpft die Ukraine ums Überleben. In dieser Bildstrecke schauen wir auf die Ereignisse seit der Invasion Russlands zurück ...
quelle: keystone / bo amstrup
Ukraine zeigt den Drohnenangriff auf russische Kampfflugzeuge

Video: watson
Die eindrücklichsten Bilder aus dem Ukrainekrieg
1 / 27
Die eindrücklichsten Bilder aus dem Ukrainekrieg

Am Morgen des 24. Februar 2022 überschritten russische Truppen die Grenze zur Ukraine und starteten somit den Angriffskrieg.
quelle: keystone / vadim ghirda
Ukraine setzt vermehrt auf Bodendrohnen – und macht damit sogar Kriegsgefangene
Video: watson
Frankreich streicht US-Botschafter Zugang zu Regierung
Der US-Botschafter in Frankreich, Charles Kushner, soll keinen direkten Zugang zu französischen Regierungsmitgliedern mehr erhalten, weil er trotz einer Einbestellung nicht im Aussenministerium in Paris erschienen ist.
Frankreichs Aussenminister Jean-Noël Barrot habe die Massnahme «angesichts dieses offensichtlichen Unverständnisses für die grundlegenden Erwartungen an einen Botschafter» gefordert, hiess es aus diplomatischen Kreisen. Kushner sollte sich am Montagabend wegen Äusserungen der US-Regierung zum mutmasslichen Mord an einem rechten Aktivisten aus Frankreich im Ministerium einfinden.
