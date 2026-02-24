4 Jahre Ukrainekrieg in 52 Bildern

Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in der Ukraine ein. Statt das Nachbarland schnell zu erobern, stiessen sie auf erbitterten Widerstand. Seit nunmehr vier Jahren dauert dieser blutige Krieg an – und ein Ende ist nicht in Sicht.

Daniel Huber

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine begann bereits im Jahr 2014, als Russland die Krim völkerrechtswidrig besetzte und die Separatisten im Osten der Ukraine unterstützte. Doch erst mit der vollumfänglichen Invasion der russischen Truppen am 24. Februar 2022 wurde aus dem regionalen Krieg ein internationaler Angriffskrieg – mittlerweile der blutigste Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.

In der Bildstrecke schauen wir zurück auf diese vier Jahre, in denen aus Putins Spezialoperation ein brutaler Stellungskrieg wurde und der Drohnenkrieg herkömmliche militärische Gewissheiten zunichte machte.

1 / 54 4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern Von ihrem Nachbarn überfallen, kämpft die Ukraine ums Überleben. In dieser Bildstrecke schauen wir auf die Ereignisse seit der Invasion Russlands zurück ... quelle: keystone / bo amstrup