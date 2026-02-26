freundlich
Epstein-Affäre

Epstein-Files: Foto zeigt Steven Hawking mit zwei Frauen in Bikini

Foto aus den Epstein-Files zeigt Stephen Hawking mit zwei Frauen – Familie spricht

Ein Foto aus den Epstein-Akten bringt die Familie des verstorbenen Wissenschaftlers Stephen Hawking in Bedrängnis. Jetzt reagiert sie.
26.02.2026, 09:1426.02.2026, 09:14
Leon Pollok / t-online
Ein Artikel von
t-online

Ein Foto aus den Akten um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, das den weltberühmten Wissenschaftler Stephen Hawking zeigt, hat Wirbel ausgelöst und die Familie des Physikers zu einer Stellungnahme bewegt.

Steven Hawking Epstein Files
Der Physiker Stephen Hawking in Begleitung zweier Frauen: Die Familie des 2018 Verstorbenen klärt jetzt über die Bedeutung auf.Bild: US-Justizministerium

Auf dem Foto, das vom US-Justizministerium veröffentlicht wurde und über das mehrere Medien berichteten, ist Hawking in Begleitung zweier Frauen in Bikinis zu sehen. Das Foto soll den Berichten zufolge auf Epsteins Privatinsel Little Saint James entstanden sein. Hawking hatte die Insel bereits im März 2006 als einer von 21 Wissenschaftlern zu einer mehrtägigen Physikkonferenz besucht.

Die Familie Hawkings reagierte nun auf Anfrage des britischen «Mirror»: Jegliche Andeutungen eines unangemessenen Verhaltens seien «falsch und äusserst weit hergeholt», heisst es in dem Statement. Bei den beiden Frauen handele es sich um seine langjährigen Pflegerinnen.

Name von Hawking kommt in Epstein-Akten vor

Hawking und der verurteilte Sexualstraftäter hatten mehrfach Kontakt. Hawkings Name taucht – neben vielen anderen – in den Epstein-Akten auf. Konkrete Ermittlungen gegen ihn hatte es aber nie gegeben.

FILE - In this Wednesday Aug. 29, 2012 file photo, British physicist Professor Stephen Hawking speaks during the Opening Ceremony for the 2012 Paralympics in London, Wednesday Aug. 29, 2012. Stephen H ...
Steven Hwaking verstarb im Jahr 2018.Bild: AP/AP

Stephen Hawking gilt als einer der bedeutendsten Wissenschaftler seiner Zeit. Er beschäftigte sich unter anderem mit der Relativitätstheorie. 2018 starb Hawking – 50 Jahre, nachdem bei ihm die Nervenerkrankung ALS diagnostiziert worden war.

Epstein betrieb jahrelang einen Missbrauchsring, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Der New Yorker Finanzier hatte beste Kontakte in die High Society der USA und vieler anderer Länder. Er starb 2019 in seiner Gefängniszelle, noch bevor es zu einer Verurteilung kam. Das US-Justizministerium hatte in den vergangenen Wochen mehr als drei Millionen Seiten zu den Ermittlungen gegen Epstein veröffentlicht. Auch US-Präsident Donald Trump kommt in den Akten vor.

