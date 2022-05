Russische Soldaten erschiessen Unbewaffnete – die Kameras haben sie erst danach bemerkt

Eine Million Corona-Tote in den USA – Biden warnt: «Pandemie nicht vorbei»

US-Präsident Joe Biden hat die internationale Gemeinschaft angesichts von einer Million Corona-Toten in den USA zu mehr Einsatz aufgerufen. «Es gibt noch so viel zu tun. Diese Pandemie ist noch nicht vorbei», mahnte er anlässlich eines internationalen Covid-Videogipfels am Donnerstag. «Wir alle müssen mehr tun, müssen diejenigen ehren, die wir verloren haben, indem wir alles tun, was wir können, um so viele Todesfälle wie möglich zu verhindern.» Biden ordnete an, die Flaggen in den USA auf halbmast zu setzen. Der Gipfel wurde von den USA, Deutschland und weiteren Staaten ausgerichtet. Nach Angaben des Weissen Hauses sind neue finanzielle Zusagen in Milliardenhöhe zusammengekommen.