Kollision von Tanker und Transporter in Nigeria: 48 Personen und 50 Rinder verbrannt

Beim Zusammenstoss eines Tanklasters und eines Transporters mit Passagieren und Vieh in Nigeria sind mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Auch mehr als 50 Rinder verbrannten infolge der Explosion auf einer Landstrasse im Bundesstaat Niger, wie der Leiter der dortigen Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Die bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Menschen erhielten demnach in der Nähe der Unfallstelle eine Massenbestattung. Wie viele ausserdem verletzt wurden, war zunächst unklar.

Genau elf Monate nach dem beispiellosen Massaker der islamistischen Hamas in Israel geht der jüdische Staat an mehreren Fronten weiter energisch gegen seine Feinde vor. Im Gazastreifen flog die israelische Luftwaffe am Freitagabend einen Angriff, der nach ihren Angaben einer Kommandozentrale der Hamas galt. Die Terroristen hätten sie in einem ehemaligen Schulgebäude errichtet, teilte die israelische Armee auf ihrem Telegram-Kanal mit.