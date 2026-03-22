Schweizer kommt bei Taxi-Unfall in Istanbul ums Leben

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Bei einem schweren Taxiunfall sind am Freitagmorgen in Istanbul drei Menschen gestorben. Bei einem der Verstorbenen handelt es sich um einen Schweizer Staatsbürger.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung des «Blick».

Das Schweizerische Generalkonsulat in Istanbul stehe mit den zuständigen Behörden vor Ort in Kontakt. Und das EDA unterstütze die Angehörigen im Rahmen des konsularischen Schutzes. Aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes könnten keine weiteren Angaben gemacht werden, so das EDA.

Der «Blick» hatte mit Berufung auf das türkische Nachrichtenportal Haberler vom Unfall berichtet. Der Taxifahrer habe auf seiner Fahrt nach Ankara die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Drei Menschen seien ums Leben gekommen, eine Person habe schwer verletzt geborgen werden können. (sda)