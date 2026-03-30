Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Bild: keystone

Israelisches Parlament stimmt Todesstrafe für Terroristen zu

Valentin Grünig Folge mir

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Die Knesset, wie das israelische Parlament auch genannt wird, hat am Montag ein Gesetz verabschiedet, das die Todesstrafe für Terroristen ermöglicht. Mit 62 von 120 Stimmen war die Mehrheit knapp, aber ausreichend. Das Gesetz hat die entscheidende sogenannte dritte Lesung bestanden. Das bedeutet, es kann nun endgültig in Kraft treten.

Dieser Vorstoss wurde vor allem von den rechtsextremen und religiös-nationalistischen Parteien innerhalb der Regierungskoalition vorangetrieben, insbesondere vom Flügel um den Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir. «Dies ist ein Tag der Gerechtigkeit für die Opfer und ein Tag der Abschreckung für unsere Feinde. Schluss mit der Drehtür-Politik für Terroristen, stattdessen eine klare Entscheidung. Wer den Terrorismus wählt, wählt den Tod», erklärte der rechtsextreme Politiker laut der israelischen Online-Zeitung Times of Israel.

Sorge vor Ungleichbehandlung

Das Rechtszentrum der arabischen Minderheit in Israel Adalah kritisiert die aktuelle Praxis. Die Definition von «Terrorismus» treffe im israelischen Rechtssystem fast ausschliesslich Palästinenser. Es besteht die Sorge vor einer Ungleichbehandlung: Jüdische Israelis, die Gewalt gegen Palästinenser verüben, fallen oft nicht unter die harten Terror-Paragrafen. Sie werden stattdessen nach allgemeinem Strafrecht beurteilt. Dort ist keine Todesstrafe vorgesehen. UN-Experten forderten bereits im Februar die Aufhebung des Gesetzesentwurfs.

Der Entscheid ist ein massiver Bruch mit der bisherigen israelischen Justizpraxis. Israel hat die Todesstrafe für «gewöhnliche» Verbrechen bereits in den 1950er-Jahren abgeschafft. Sie blieb nur für extrem seltene Ausnahmen bestehen, wie Genozid oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In der gesamten Geschichte des Staates Israel wurde die Todesstrafe erst ein einziges Mal vollstreckt: 1962 an Adolf Eichmann, einem der Hauptorganisatoren des Holocausts.