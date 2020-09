International

Johnson und sein Schuppentier sorgen für Aufsehen bei UN-Rede

Der britische Ministerpräsident Boris Johnson hat in einer Rede bei einem UN-Gipfel auf besondere Weise für eine Ausweitung des Artenschutzes geworben.

«Wir stehen am Rande einer Welt, in der der Orang-Utan und das schwarze Nashorn nicht im Dschungel von Borneo oder in den Savannen Afrikas zu finden sind, sondern auf den Seiten von Geschichtsbüchern», sagte Johnson am Mittwoch in einer aufgezeichneten Video-Botschaft bei einer Biodiversität-Konferenz in New York.

«Und denken Sie an das Schuppentier – dieses schuppige Säugetierwunder der Evolution, dass mit einer Greifzunge aufwartet, die irgendwie an seinem Becken befestigt ist.»

Hintergrund ist die schlechte Bilanz der Weltgemeinschaft beim Schutz der Artenvielfalt, der nach Ansicht von Experten dringend mehr Engagement benötigt.

Der Premier fuhr fort: «Und denken Sie an das Schuppentier – dieses schuppige Säugetierwunder der Evolution, dass mit einer Greifzunge aufwartet, die irgendwie an seinem Becken befestigt ist.» Er glaube nicht, dass sich irgendjemand für einen Planeten entscheiden wolle, «auf dem solch ein wunderbares, bizarres, kleines Wesen zukünftigen Generationen so unbekannt ist wie Dinosaurier und Dodos heute.»

Doch genau das würde passieren, wenn die Menschheit so weitermache wie bisher. «Und das sind nicht nur schlechte Nachrichten für die Schuppentiere – es sind schlechte Nachrichten für uns alle», so Johnson. (sda/dpa)

