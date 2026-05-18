Arsenal kommt dem ersten Titelgewinn in der englischen Premier League seit 22 Jahren immer näher. Am Montag feierten die Gunners dank des Treffers von Kai Havertz in der 37. Minute einen glanzlosen 1:0-Heimsieg über Absteiger Burnley und bauten den Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City vorerst auf fünf Punkte aus.
Die Citizens stehen am Dienstag beim Tabellensechsten Bournemouth zum Abschluss der 37. Runde damit unter Siegzwang. Die letzte Runde steigt am Sonntag. (riz/sda/dpa)
Die Citizens stehen am Dienstag beim Tabellensechsten Bournemouth zum Abschluss der 37. Runde damit unter Siegzwang. Die letzte Runde steigt am Sonntag. (riz/sda/dpa)