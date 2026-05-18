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Rat der Weisen

«Welches Geheimnis habt ihr noch niemandem erzählt?»

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Frage von Tibitha:

Hallo zusammen

Ich bin gestern völlig ungeplant in ein Rabbit Hole gefallen. Eigentlich wollte ich nur kurz ein Video schauen, am Ende war es fast eine Stunde... Ups. Auf alle Fälle: Es ging darum, dass Menschen anonym ihre Geheimnisse teilen. Es waren nicht mal alles so mega krasse Geheimnisse, auch viel Lustiges, einfach Sachen, die man noch nie jemandem gesagt hat.

Mich hat das richtig gepackt. Vielleicht, weil es so ehrlich war. Man hat gemerkt, wie viel Druck da oft dahintersteckt, etwas jahrelang nicht auszusprechen.

Irgendwann habe ich mich gefragt, wie viele solcher Gedanken wir alle mit uns herumtragen. Wie viele Dinge es gibt, die wir nie laut sagen, nicht mal unseren engsten Menschen. Aus Angst vor Konsequenzen. Aus Scham. Oder einfach, weil es keinen richtigen Moment gibt...

Deshalb meine Frage an euch: Was ist ein Geheimnis, das ihr mit euch herumtragt und noch nie jemandem erzählt habt?

Etwas, das ihr vielleicht schon lange mit euch herumträgt. Ein Gedanke, eine Entscheidung, eine Erinnerung, eine Wahrheit, die ihr nie ausgesprochen habt. Es muss nichts Dramatisches sein. Manchmal sind es gerade die kleinen Dinge, die uns am meisten beschäftigen.

Und bitte: Geht respektvoll miteinander um. Hinter jedem Kommentar steckt ein Mensch.

Ich bin sehr gespannt, was ihr teilt.

Liebe Grüsse!

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