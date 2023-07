Barack Obamas Koch ist tot – das ist bekannt

Tafari Campbell war früher im Weissen Haus angestellt, arbeitete anschliessend weiter für Ex-Präsident Barack Obama. Nun ist er gestorben. Diese Details sind bekannt.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Familie trauern um einen Angestellten. Tafari Campbell arbeitete für den Politiker zunächst als Sous-Chef im Weissen Haus, später wurde er der persönliche Küchenchef der Obamas. Nun berichtet das US-Magazin «People», dass Campbell mit 45 Jahren gestorben ist.

Wie die Polizei in einem Statement bekannt gibt, sei Campbell am Sonntag auf der Insel Martha's Vineyard zu Besuch gewesen, wo auch die Obamas ihr Anwesen haben. Diese seien allerdings nicht vor Ort gewesen. In der Nähe sei er dann mit einem Paddelboard ins Wasser gegangen.

Später wurde ein Notruf abgesetzt, weil «ein männlicher Paddelboarder ins Wasser gegangen sei, dann zu kämpfen schien, um an der Oberfläche zu bleiben, dann untertauchte und nicht wieder auftauchte». Die Suche nach Campbell begann, doch erst am nächsten Morgen kurz vor zehn Uhr wurde er von Tauchern «etwa 30 Meter vom Ufer entfernt in einer Tiefe von etwa 2,5 Metern» geborgen.

Tafari Campbel 2008 im Weissen Haus. Bild: keystone

Nach dem tragischen Tod ihres Kochs veröffentlichten die Obamas ein Statement:

«Als wir ihn zum ersten Mal trafen, war er ein talentierter Sous-Chef im Weissen Haus – kreativ und leidenschaftlich, was das Essen und seine Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, angeht.»

In den folgenden Jahren hätten sie ihn als «warmherzigen, lustigen und ausserordentlich freundlichen Menschen kennengelernt». Aus diesem Grund hätten sie Campbell damals gefragt, ob er weiter für sie arbeiten wolle, nachdem Barack Obama das Amt des Präsidenten niederlegte und das Weisse Haus verliess. «Seitdem war er Teil unseres Lebens, und es bricht uns das Herz, dass er nicht mehr da ist.» Campbell hinterlässt seine Frau und Zwillingssöhne.

