sonnig17°
DE | FR
burger
International
USA

Michael-Jackson-Kinofilm «Michael» klammert Missbrauchsvorwürfe aus

This image released by Lionsgate shows Jaafar Jackson as Michael Jackson in a scene from &quot;Michael.&quot; (Lionsgate via AP) Film Review - Michael
Die filmische Biografie von Michael Jackson wird wohl ein Kassenschlager werden. Bild: keystone

Michael-Jackson-Biopic «Michael» erzählt nur die halbe Geschichte

Diese Woche startete die filmische Biografie über Michael Jacksons Weg zum «King of Pop» in den Deutschschweizer Kinos. Dabei werden die Missbrauchsvorwürfe komplett ausgeblendet, obschon diese zuvor gedreht wurden.
23.04.2026, 13:3423.04.2026, 13:34

Wie es sich für weltbekannte Stars mit einer schwierigen Vergangenheit gehört, erhält nun auch Michael Jackson post mortem eine aufwendig produzierte filmische Biografie. Trotz schlechter Bewertungen auf der Filmplattform «Rotten Tomatoes» wird erwartet, dass der Film zu einem der finanziell erfolgreichsten Biopics über Musikerinnen und Musiker weltweit wird. Das US-Wirtschaftsmagazin «Wall Street Journal» schreibt, dass Einnahmen um die 500 Millionen Dollar zu erwarten sind.

Emanzipation vom Vater steht im Zentrum

Für Gesprächsstoff sorgt derweil weniger, was im Film gezeigt wird, als vielmehr, was eben nicht gezeigt wird. So beleuchtet die Biografie intensiv den Werdegang Michael Jacksons von seinen frühen Tagen als Kinderstar bei den Jackson Five hin zu seinem Aufstieg zum «King of Pop».

«Michael» ist die Geschichte der schrittweisen Emanzipation des zweitjüngsten der Jackson Five aus den tyrannischen Fängen seines Vaters, dabei wird auch die psychische und physische Gewalt thematisiert, die dieser seinen Kindern angetan haben soll. Ein Junge, der sich allen Widrigkeiten zum Trotz an die Weltspitze der globalen Musikindustrie kämpft – und dann ist Schluss. Der Film endet mit der äusserst erfolgreichen «Bad»-Tour von 1987 bis 1989. Die Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson selbst werden mit keinem Wort erwähnt.

Ende musste neu gedreht werden

Dass der sprichwörtliche Elefant im Raum dermassen konsequent ausgeblendet wird, war ursprünglich nicht geplant. So sollte sich das letzte Drittel des Films mit den Kindes-Missbrauchsvorwürfen befassen.

Gemäss dem Branchenmagazin «Variety» übersahen die Nachlassverwalter von Michael Jackson, welche den Film produzierten, jedoch eine Klausel in einem Vertrag mit Jordan Chandler, dessen Vater die Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson 1993 ins Rollen brachte. Die Klausel besagt, dass der Fall sowie die Person von Chandler, welcher gemäss den Vorwürfen als 13-Jähriger von Michael Jackson auf dessen Neverland-Ranch sexuell missbraucht worden sei, nicht als Vorlage für einen Film genommen werden dürfe.

Daraufhin mussten die Produzenten den Streifen nochmals komplett umstellen, hätte dieser doch mit den Missbrauchsvorwürfen 1993 starten – und damit auch enden – sollen. Die zusätzlichen Dreharbeiten kosteten gemäss «Variety» rund 10-15 Millionen Dollar. Herausgekommen ist ein Porträt, das nur die halbe Geschichte erzählt und über dem der Vorwurf, dass Michael Jackson eben nicht nur Opfer, sondern später auch Täter war, wie ein Damoklesschwert hängt. (jul)

Mehr Kino-News:

Film-News
Nach NZZ-Minus: Neuer Eigentümer des Zurich Film Festival ändert Pläne
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 11 spannenden Filme kommen 2026 ins Kino
1 / 13
Diese 11 spannenden Filme kommen 2026 ins Kino

«28 Years Later: The Bone Temple»

Der zwölfjährige Spike hat sich der Gruppe von Jimmy Crystal angeschlossen und erlebt dort einen Albtraum nach dem anderen. Dr. Kelson versucht währenddessen, eine Heilung gegen das Rage-Virus zu finden.

Cast: Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Emma Laird

Startdatum: 15. Januar

 ... Mehr lesen
quelle: sony pictures
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Aktivisten projiizieren Anti-ICE-Botschaften an Hauswände in Hollywood
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Trump droht der «kleinen und brillanten» Schweiz erneut – das steckt dahinter
Der amerikanische Präsident schimpft in einem TV-Interview über «Elite-Länder». Und er macht eine Aussage über die Rückerstattung der illegalen Strafzölle, die auch Schweizer Firmen betreffen könnte.
Die neuste Attacke von Donald Trump gegen die Schweiz kam aus dem Nichts. Eben noch hatte der amerikanische Präsident während eines Telefoninterviews mit dem Wirtschaftssender CNBC das hohe Zinsniveau in den USA kritisiert. Dann erwähnte er plötzlich die Schweiz und die Nationalbank, die in den letzten «fünfzehn, zwanzig Jahren» eine expansive Geldpolitik verfolgt habe.
Zur Story