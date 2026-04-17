Tom Cruise hat bestätigt, dass «Top Gun 3» in Arbeit ist Bild: imago stock&people

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Tom Cruise kehrt für «Top Gun 3» zurück

Der nächste Teil der Kultreihe ist in Arbeit: Hollywood-Star Tom Cruise wird erneut als Kampfpilot «Maverick» vor der Kamera stehen.

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Die «Top Gun»-Reihe geht in die nächste Runde. Wie das Studio Paramount Pictures bestätigt, wird aktuell am Drehbuch für einen dritten Teil gearbeitet. Auch Hauptdarsteller Tom Cruise sowie Produzent Jerry Bruckheimer sollen wieder mit an Bord sein.

Damit schlüpft Cruise erneut in seine Paraderolle als Pilot Pete «Maverick» Mitchell – eine Figur, die er bereits im Originalfilm von 1986 und in der erfolgreichen Fortsetzung von 2022 gespielt hat.

Projekt nimmt langsam Form an

Ein konkretes Startdatum oder Details zur Besetzung gibt es bislang nicht. Klar ist jedoch, dass die Arbeiten am Film schon länger laufen. Für das Drehbuch ist erneut Ehren Kruger verantwortlich, der bereits am zweiten Teil beteiligt war.

Auch Regisseur Christopher McQuarrie, der bei «Top Gun: Maverick» mitwirkte, soll an der Entwicklung beteiligt sein. Die Geschichte für den dritten Teil sei bereits weitgehend ausgearbeitet.

Hohe Erwartungen nach Mega-Erfolg

Der Druck für die Fortsetzung ist gross. «Top Gun: Maverick» entwickelte sich 2022 zu einem der erfolgreichsten Filme der letzten Jahre und spielte weltweit rund 1,5 Milliarden Dollar ein. Damit wurde die Fortsetzung zum grössten Kinoerfolg in Tom Cruises Karriere.

Ob der dritte Teil an diesen Erfolg anknüpfen kann, ist offen. Sicher ist: Cruise hebt nochmals ab – und die Erwartungen sind entsprechend hoch. (mke)