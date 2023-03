Vergiftungswelle im Iran: US-Regierung fordert Aufklärung

Südafrika bekommt wegen Stromausfällen Elektrizitätsminister

Angesichts der grossen Probleme in Südafrika mit der Energieversorgung hat Präsident Cyril Ramaphosa einen Elektrizitätsminister ernannt. Das neu geschaffene Amt übernahm am Montagabend der bisherige Leiter der nationalen Infrastruktur-Investitionsbehörde, Kgosientso Ramakgopa. Als Elektrizitätsminister er direkt dem Präsidenten unterstellt. Ramaphosa versicherte bei der Vorstellung in der Hauptstadt Pretoria: «Dieser Minister wird so lange im Amt bleiben, wie es nötig ist, um die Energiekrise zu lösen.»