Hegseth bestätigt: Iranisches Kriegsschiff mit Torpedo versenkt

04.03.2026, 15:4504.03.2026, 15:45

Das US-Militär hat nach Angaben von Verteidigungsminister Pete Hegseth ein iranisches Kriegsschiff mit einem Torpedo versenkt.

Ein amerikanisches U-Boot habe in internationalen Gewässern auf das Schiff geschossen, sagte er bei einer Pressekonferenz. Hegseth zufolge war es der erste Angriff dieser Art seit dem Zweiten Weltkrieg. Unklar war zunächst, um welches Schiff es sich genau handelte.

Zuvor war bekanntgeworden, dass es auf der Fregatte «IRIS Dena» zu einer Explosion gekommen war. Die sri-lankischen Behörden hätten jedoch zunächst nichts über die Ursache der Explosion gesagt, berichtete die sri-lankischen Zeitung «Daily Mirror» unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Mindestens 101 Besatzungsmitglieder des gesunkenen iranischen Kriegsschiffs wurden nach Medienberichten im Indischen Ozean vor der Küste Sri Lankas vermisst. Auf der Fregatte seien zudem 78 Menschen verletzt worden.

Iranian warship IRIS Dena is seen in the Bay of Bengal during International Fleet Review held at Visakhapatnam, India, Feb. 18, 2026. (AP Photo) TEST
Die «IRIS Dena», hier im Februar 2026.Bild: keystone

Verletzte Besatzungsmitglieder seien inzwischen von der sri-lankischen Marine und Luftwaffe gerettet worden. Auf dem Schiff habe sich eine Explosion ereignet, bevor es gesunken sei. Das Schiff der iranischen Marine hatte den Berichten zufolge Seenotsignale abgesetzt. Die Fregatte habe sich im Indischen Ozean in internationalen Gewässern befunden. (sda/dpa)

Themen
Iran-Krieg in Bildern
1 / 20
Iran-Krieg in Bildern

USA und Israel haben am 28. Februar 2026 den Iran angegriffen. Diese Aufnahme zeigt den Abschuss einer Rakete von einem Schiff der US-Marine.
quelle: keystone
Passagiere kehren zurück aus Abu Dhabi
Video: ch media
