Verona Pooth in Sorge: Mann hängt in Istanbul fest

Franjo Pooth steckt auf dem Weg nach Dubai in Istanbul fest. Sein Weg zum 14-jährigen Sohn führt über eine mehrstufige Umwegroute.

Franjo Pooth hat sich auf den Weg nach Dubai gemacht, um seinen 14-jährigen Sohn Rocco zu erreichen. Die Reise verlief nicht wie geplant.

Wie Verona Pooth auf Instagram berichtete, sei Franjo am Dienstag abgereist. Zwischenzeitlich sei Franjo dann in Istanbul festgesessen. Ein Flug nach Kairo sei kurzfristig abgesagt worden – man habe ihn in die Maschine gesetzt, dann aber wieder herausgeholt, so die 57-jährige Moderatorin.

Franjo und Verona Pooth (Archivbild): Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne. Bild: keystone

Viele Staaten in der Nahost-Region haben derzeit ihren Luftraum geschlossen. Hintergrund ist die Eskalation des Nahost-Konflikts seit dem Wochenende. Laut Verona Pooth plane Franjo nun eine Umwegroute über den Oman und Saudi-Arabien. Von der Grenze aus soll ihn dann ein Sicherheitsauto mit speziellen Fahrern nach Dubai bringen.

«Sie ist einfach so gut zu ihm, so süss»

Nach Angaben von Verona Pooth hält sich Rocco in der Familienwohnung auf. Bei ihm ist Louisa, die 23-jährige Freundin seines Bruders Diego. Verona Pooth sagte: «Sie ist einfach so gut zu ihm, so süss. Und sie beschützt ihn.» In einem Video auf ihrem Instagram-Kanal äusserte sich Louisa zur Lage vor Ort: «Die Explosionen werden auch immer weniger.»

In der Nacht teilte Verona Pooth dann noch ein Update auf Instagram mit ihren Fans: Mann Franjo ist mittlerweile in Muscat gelandet und kommt seinem Ziel, Sohn Rocco endlich wieder in die Arme zu schliessen, wieder ein Stück näher.

Am Montag hatte Verona Pooth einen Gerichtstermin in Düsseldorf. Sie hatte einen Versicherungsmakler nach einem Schmuckdiebstahl auf Schadenersatz verklagt. Die Familie Pooth hatte im August 2025 bekanntgegeben, nach Dubai gezogen zu sein.