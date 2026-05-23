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Lagertank droht in den USA zu explodieren – Zehntausende evakuiert

Lagertank droht in den USA zu explodieren – Zehntausende evakuiert

23.05.2026, 07:4723.05.2026, 07:47
Water is sprayed on a tank that overheated at an aerospace plant in Garden Grove, Calif., Friday, May 22, 2026. (AP Photo/Ethan Swope) Southern California Chemical Tank
Droht zu explodieren: Ein Lagertannk in Südkalifornien.Bild: keystone

Die drohende Explosion eines Lagertanks mit einer brennbaren, gefährlichen Chemikalie hat in Südkalifornien zu einer grossflächigen Evakuierung geführt. Rund 40'000 Anwohner im Grossraum Garden Grove, südöstlich von Los Angeles, seien von dem Aufruf betroffen, berichteten US-Medien. Nach Angaben von Behörden könnte der Notfall dazu führen, dass ein Leck auftritt oder der Tank explodiert.

Evacuees from an aerospace chemical plant tank leak move to another shelter after the Garden Grove Sports and Recreation Center closed for the night in Garden Grove, Calif., Friday, May 22, 2026. (AP ...
Zehntausende Anwohner mussten ihre Häuser verlassen.Bild: keystone

Die Chemikalie Methylmethacrylat sei hochgiftig und leicht entzündbar, sagte Craig Covey von der Feuerwehr im Bezirk Orange County. Der Tank mit der Flüssigkeit, die bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet wird, befindet sich auf dem Gelände eines Luft- und Raumfahrtunternehmens. Im schlimmsten Fall könnte es zu einer unkontrollierten Explosion kommen, führte Covey aus.

Der Tank wurde unterdessen von aussen mit Wasser gekühlt, um ein weiteres Aufheizen zu verhindern. Ein defektes Ventil verursachte zusätzliche Probleme. (sda/dpa)

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