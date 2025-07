Sohn von Drogenboss «El Chapo» bekennt sich in den USA schuldig

Ovidio war im Januar 2023 von mexikanischen Behörden festgenommen und später an die USA ausgeliefert worden. Er sitzt seither in Untersuchungshaft. Zunächst hatte er sich für unschuldig erklärt, später aber seine Absicht bekundet, ein Schuldeingeständnis abzulegen. (sda/dpa)

Er räumte demnach ein, eine kriminelle Organisation geführt zu haben, die unter anderem Fentanyl in die USA schmuggelte – ein synthetisches Opioid, das etwa 50-mal stärker wirkt als Heroin und in den USA für eine massive Drogenkrise mitverantwortlich gemacht wird. Im Rahmen eines Deals mit der Staatsanwaltschaft stimmte Ovidio ausserdem einer Zahlung von 80 Millionen US-Dollar zu. Ohne Kooperation mit den Behörden droht ihm laut der Zeitung «Milenio» eine lebenslange Haftstrafe. Das Strafmass soll demnach innerhalb der nächsten sechs Monate festgelegt werden.

Ein Sohn des mexikanischen Drogenbosses Joaquín «El Chapo» Guzmán hat sich vor einem US-Gericht des Drogenhandels schuldig bekannt. Ovidio Guzmán López, bekannt als «El Ratón» («die Ratte»), gestand vor dem Bundesgericht in Chicago vier Anklagepunkte im Zusammenhang mit Drogenhandel und organisierter Kriminalität, wie mehrere mexikanische Medien unter Berufung auf die US-Staatsanwaltschaft berichteten.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Big Beautiful Bill» verdoppelt Einreisegebühren für Schweizer in die USA

«Liebe Karen» – Trumps Zollbrief an die Schweiz ist da 😜

Belgien gibt gestohlenen Sarkophag an Ägypten zurück

Belgien hat einen jahrtausendealten gestohlenen Sarkophag an Ägypten zurückgegeben. Wie die Brüsseler Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, wurden der kunstvoll gestaltete Holzsarg sowie ein Bruchstück eines antiken hölzernen Bartes bei einer feierlichen Zeremonie in Brüssel dem ägyptischen Botschafter übergeben.